Si Virtudes alçara el cap…

Julián Sáez, alcalde de Sueca.

Julián Sáez, alcalde de Sueca. / Perales Iborra

Julián Sáez

Alcalde de Sueca

El vot en contra del PSPV-PSOE en la Diputació de València a la proposta presentada per Ens Uneix per a concedir una subvenció nominativa de 20.000 euros a l’Ajuntament de Sueca per destinar-la a la redacció del projecte d'adequació de la casa de Virtudes Cuevas a ús museístic és una decisió difícil d’entendre i encara més difícil de justificar davant dels nostres veïns i veïnes.

I ho és perquè parlem de memòria democràtica, de dignitat i de justícia històrica. Parlem de convertir un espai vinculat a una de les dones suecanes més rellevants de la nostra història recent en un lloc de record, reflexió i transmissió de valors democràtics per a les noves generacions.

Sáez i membres del govern de Sueca, amb la diputada Natàlia Enguix, a la casa de Virtudes Cuevas.

Sáez i membres del govern de Sueca, amb la diputada Natàlia Enguix, a la casa de Virtudes Cuevas. / Levante-EMV

No es tracta d’una iniciativa partidista ni d’un capritx polític. Es tracta d’una oportunitat perquè Sueca avance en la posada en valor del seu patrimoni històric i humà. Resulta incomprensible que qui diu defensar la memòria democràtica i els valors progressistes haja votat en contra d’una ajuda destinada precisament a dignificar la figura d’una dona represaliada pel franquisme i que va sobreviure al horror dels camps d'extermini nazis.

Especialment greu és que amb el seu vot en contra, el PSPV-PSOE s'ha posicionat en este assumpte al costat de Vox per a dir "no" a un projecte que pretén preservar la memòria i reforçar la nostra identitat col·lectiva. Que l’extrema dreta vote en contra pot no sorprendre; que ho faça un partit que diu abanderar la memòria democràtica, sí.

És per això que exigim explicacions clares i públiques. El PSPV-PSOE ha de dir per què ha decidit oposar-se a que Sueca compte amb este suport de la Diputació per a avançar en este projecte. I especialment, els i les socialistes de Sueca tenen l’obligació moral i política de posicionar-se. No poden guardar silenci ni amagar-se darrere de decisions adoptades a València. Han d’explicar a la ciutadania si comparteixen este vot en contra o si, per contra, el rebutgen.

Des del govern local continuarem treballant perquè la casa de Virtudes Cuevas siga un espai de memòria viva, com era la seua voluntat quan va donar a l’ajuntament sa casa del carrer Magraners abans de morir. No renunciarem a cap recurs que puga beneficiar Sueca. I tampoc deixarem de denunciar aquelles decisions que perjudiquen clarament els interessos del nostre municipi.

Sueca i Virtudes Cuevas mereixen respecte. I en este assumpte, lamentablement, el PSPV-PSOE no ha estat a l’altura, al contrari dels diputats i diputades de Ens Uneix, del Partit Popular i de Compromís, als qui, com alcalde, agraisc el seu suport.

