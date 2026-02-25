Alzira reparte pañuelos para proteger a los perros del ruido de las Fallas
El consistorio lanza también consejos destinados a evitar que las mascotas puedan sufrir “episodios de estrés, huidas, temblores o problemas de salud”
El Ayuntamiento de Alzira ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para visibilizar el impacto del ruido de la pirotecnia en los animales durante las Fallas. La iniciativa incluye el reparto de pañuelos identificativos para mascotas con el lema “No me gustan los petardos”.
La campaña ha comenzado este miércoles en el mercado ambulante de Alzira, donde se han distribuido decenas de pañuelos entre sus asistentes. Según ha informado el consistorio, el reparto continuará el jueves por la mañana en la plaza Major, donde se habilitará de nuevo un punto informativo para las personas interesadas en recoger el pañuelo para sus animales. Este se ha concebido como una señal visual para que, quien vea una mascota de paseo con el complemento, deje de usar material pirotécnico para reducir las molestias.
El ayuntamiento ha indicado, además, que las personas propietarias de mascotas también pueden solicitar el pañuelo identificativo en el departamento de Sanidad, ubicado en la calle Sant Roc (Alzira), número 10.
En paralelo, la Concejalía de Bienestar Animal ha difundido una lista de recomendaciones para estos días, entre ellas: habilitar un espacio seguro en casa, cerrar ventanas y persianas en los momentos de mayor actividad pirotécnica, usar música ambiental para amortiguar el ruido y consultar con profesionales veterinarios en casos de miedo intenso.
Convivencia
La concejala de Bienestar Animal, Lara Ferrer, ha señalado que el objetivo de la campaña es “apelar a la empatía y al respeto” durante las celebraciones. De igual modo ha afirmado: “Aunque las Fallas forman parte de nuestra identidad, conviene tener en cuenta que para muchos perros y otros animales los petardos pueden resultar una experiencia angustiante”.
La edil ha añadido que el ruido puede provocar “episodios de estrés, huidas, temblores o problemas de salud” y ha defendido la necesidad de avanzar en la sensibilización y la educación ciudadana, promoviendo un uso responsable de la pirotecnia y evitando lanzar petardos cerca de animales o en zonas residenciales.
Ferrer ha concluido que “la convivencia es posible si actuamos con responsabilidad” y ha enmarcado la campaña en el compromiso municipal con el bienestar animal y con unas Fallas “más respetuosas, conscientes e inclusivas”.
