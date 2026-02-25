Cullera afronta las Fallas con altas expectativas de ocupación turística si la meteorología acompaña

Cullera se prepara para las Fallas de 2026 con expectativas de ocupación elevadas, aunque el sector hostelero advierte de que el resultado final dependerá en gran medida del tiempo ante un calendario poco propicio. Según estimaciones de los empresarios locales, la ocupación media podría situarse entre el 70% y el 85%, con picos de hasta el 90% en los días centrales, siempre que la meteorología acompañe.

En la actualidad, las reservas realizadas a través de plataformas online muestran un ritmo constante, con una tendencia positiva que refleja el interés creciente por la localidad como alternativa para alojarse cerca de València. Los hosteleros subrayan que, a medida que las previsiones meteorológicas se vayan concretando, es probable que se incrementen las reservas de última hora, especialmente si el tiempo resulta favorable.

Los hosteleros, con un ojo mirando al cielo

Para el presidente de los hosteleros de Cullera, Vicente Nácher, el hecho de que San José caiga un jueves hace que muchos visitantes puedan optar por esperar a Semana Santa, como ya reflejan las estadísticas de años anteriores. “Cuando San José ha coincidido en mitad de la semana, los resultados no han sido los esperados”, señala Nácher. “No obstante, somos conscientes de que si el tiempo acompaña, podemos ofrecer servicio a todas las personas que nos visiten y aprovechar el potencial de estas fechas”.

Cullera sigue siendo una de las alternativas preferidas para los turistas que no encuentran alojamiento en València capital, que históricamente alcanza niveles cercanos al 95% de ocupación durante los actos centrales de las Fallas. La combinación de playas, conexiones directas por carretera y tren, y la oferta hotelera consolidada, convierten a Cullera en un destino atractivo tanto para visitantes nacionales como internacionales.

El sector hostelero local ha preparado un operativo reforzado para poder atender a todos los turistas que se desplacen a la localidad, incluyendo servicios en hoteles, apartamentos turísticos, campings y restaurantes. Las previsiones indican que, de mantenerse la tendencia de reservas y con un clima favorable, la ocupación podría alcanzar el 85% o más entre el 15 y el 19 de marzo, coincidiendo con los días más relevantes de la festividad.

Además de la ocupación, el impacto económico se deja notar en toda la ciudad, con la hostelería, la restauración y el comercio local como principales beneficiarios. Las Fallas no solo son un referente cultural, sino también un motor turístico de primer orden, y Cullera se perfila como uno de los destinos de costa que más se benefician del efecto de la llegada masiva de visitantes, reforzando su atractivo turístico más allá de la temporada estival.

“Estamos preparados para todo: si el tiempo es bueno, trabajaremos a pleno rendimiento; si no, adaptaremos nuestros servicios, pero siempre con la intención de recibir a todos los visitantes con la mejor atención posible”, concluye Nácher.