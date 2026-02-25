La electrificación de estaciones de bombeo mejora la eficiencia energética del regadío en la Ribera

La Generalitat ha destinado 416.603 euros a una actuación de eficiencia energética en el regadío de la Ribera que permite a una comunidad de regantes reducir de forma significativa su factura y ganar estabilidad en el suministro durante las campañas agrícolas. La intervención, ya concluida, ha consistido en la electrificación definitiva de dos estaciones de bombeo —Masía del Pozo y Escala, del sector Los Tollos— pertenecientes a la Comunidad de Regantes Margen Derecha Júcar-Turia, eliminando el uso de grupos electrógenos alimentados por gasóleo.

El cambio de sistema supone dejar atrás un modelo más caro y volátil. Según la estimación trasladada por los regantes, la conexión a la red eléctrica permite eliminar un sobrecoste anual de alrededor de 50.000 euros asociado al consumo de gasóleo. Un ahorro que, en la práctica, mejora la rentabilidad de las explotaciones al rebajar uno de los gastos que más presionan al regadío: la energía necesaria para el bombeo.

La mejora beneficia a una superficie de 1.331 hectáreas y a cerca de 1.500 regantes. Aunque la actuación se ha presentado en Tous, las estaciones abastecen exclusivamente a los términos municipales de Alzira, Alberic, Antella y Gavarda, una zona donde el coste de producción y la continuidad del riego resultan determinantes para sacar adelante cada campaña.

Además del ahorro directo, la electrificación aporta un elemento clave para el sector: seguridad operativa. Al prescindir de los grupos electrógenos, se reduce la exposición a incidencias y se gana estabilidad en momentos críticos, evitando paradas o imprevistos que pueden traducirse en pérdidas.

Plan autonómico

Esta inversión se enmarca en la estrategia de la Conselleria de Agricultura para modernizar el regadío y mejorar la gestión del agua con criterios de eficiencia energética. En esa línea, la Generalitat ha recordado la reciente aprobación de 13 proyectos de modernización en la Comunitat Valenciana por 11,7 millones de euros, dentro del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027, con actuaciones que incluyen, entre otras, reducción del coste energético, modernización de infraestructuras y mejoras orientadas a la rentabilidad, siempre sin incrementar la superficie regada.

El conseller Miguel Barrachina ha visitado, en Tous, la actuación ya ejecutada y ha defendido que este tipo de obras se traducen en resultados concretos para el agricultor: menos dependencia del gasóleo, menos costes fijos y más garantía de riego. En un contexto de márgenes ajustados, la electrificación del bombeo se convierte así en una palanca directa para sostener la viabilidad del regadío.