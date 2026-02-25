Vicente del Bosque: “España puede ganar el Mundial, pero solo si lo afronta sin pedantería”

Vicente Del Bosque impone. Y no porque sea una persona distante y pretenciosa, como muchos de esos entrenadores y futbolistas que, al adquirir cotas de notoriedad olvidan sus orígenes y viven vidas ajenas a la calle. No, el contrario, el salmantino es encantador, atento y educado a pesar de que lo ha ganado todo a nivel deportivo y es una de las personas más respetadas de España. Del Bosque impone porque le rodea un aurea de magnificencia ¿Por su éxitos balompédicos? Puede. Pero más bien por su bonhomía. Es un señor que merece ser tratado de usted a pesar de que él insiste en ser tuteado. Tras llegar a lo más alto del deporte futbolísticos tanto con el Real Madrid como con la Selección Española, esta semana recibe en l’Alcúdia el Premio Good People COTIF por promocionar (queriéndolo y sin querer) los valores positivos del deporte. Es su forma de vivir: con bondad.

Vuelve por tierras valencianas, que pisa a menudo. En l’Alcúdia se le valora como un hijo más. Es una normalidad en España, a usted, Vicente, se le quiere ¿Cuántos cientos de miles de españoles y españolas tendrán una foto con usted? Se le valora por sus éxitos pero también por cómo los ha conseguido, así como por el mensaje que ha querido lanzar en todo momento. Un discurso tranquilo, de entendimiento, humilde y basado en el trabajo. Todo ello se premia ahora, de nuevo, con el galardón Good People COTIF.

El COTIF es mucho más que fútbol, es una fiesta popular. Es muy cercano, se vive el fútbol desde cerca. Se puede tocar. En los años ochenta y noventa se empezaba a las cinco de la tarde y se acababa la jornada a las dos de la mañana y al final, con la noche ya entrada, no faltaba un bocadillo de blanco y negro para cerrar el maratón de fútbol. El pueblo se implica mucho y lo vive y eso es muy bonito. Sigue siendo una oportunidad inigualable. Los campeonatos han proliferado en el mundo. No es igual que en los años ochenta o noventa, pero el COTIF tiene algo especial. La pasión con el que se prepara hace de él un campeonato próximo, cercano. Pero eso no le quita profesionalidad y el fútbol que allí se ve es de muchos quilates. Hoy, las instalaciones deportivas con las que cuenta el COTIF son de primer nivel y los jugadores, aunque están a las puertas de la profesionalidad, acuden al COTIF con una vida deportiva profesionalizada. El nivel es mayúsculo.

Hoy los jugadores tienen más espacios para la formación y el nivel del fútbol español es reconocido a nivel mundial, tanto por lo que hace a los hombres como a las mujeres. Ellas han demostrado que, con confianza y recursos, también tenían la calidad y la capacidad de trabajo suficiente para llegar a lo más alto. En pocos meses se afrontan nuevas citas importantes donde las expectativas son muy altas y ahora el fútbol español debe lidiar también con eso, con que todo el mundo espera la mejor versión de los jugadores e incluso se exigen títulos ¿Qué posibilidades observa de cara a los próximos campeonatos, caso del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos?

El fútbol español está viviendo un momento dulce. Tanto en el apartado masculino como en el femenino. También en las categorías inferiores. España es hoy una referencia. Creo que se está dando un buen ejemplo y algo se estará haciendo bien para que España aspire a todo. A mí me jorobaba bastante que me preguntaran en 2010 si aspirábamos al título mundial. Evidentemente hay que ser consciente de lo que se tiene y tenemos que ir con la seguridad de saber que se están haciendo las cosas bien. Pero siempre sin pedantería, con moderación. Porque no somos adivinos y porque el mundo del fútbol y del deporte ya sabemos cómo es, depende de detalles. Podemos alcanzar el título en el Mundial pero siempre que se haga sin pedantería. A mí esas afirmaciones me dan miedo pero, bueno, vamos por buena línea.

Vicente del Bosque, a la izquierda, en la entrega del premio en la edición de 2025 al seleccionador nacional Luis de la Fuente. / César March

Su relación con Valencia se adentra en los años ochenta, cuando asistía a varios torneos (caso del COTIF) como ojeador del Real Madrid a la búsqueda de futbolistas interesantes.

Así es. En un principio tenía una obligación profesional y no fallábamos todos los veranos porque nos permitía ver muchos jugadores interesantes que estudiábamos su fichaje. El COTIF era un torneo internacional desde el principio y eso te posibilitaba ver jugadores del este de Europa pero también de África, Asia o América. Era y es muy interesante. Con el paso de los años, aquella relación profesional se fue transformando en una amistad sincera con muchos de los miembros del comité que organiza el COTIF y con todo el pueblo de l’Alcúdia y por eso, siempre que se me pide, intento asistir porque da gusto ver la pasión con la que se organiza todo a pesar del paso de los años y de que el COTIF tiene ya más de cuarenta.