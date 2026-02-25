Cada hogar de la Ribera y la Valldigna paga 5,65 euros por el cartón que no reciclan los productores

Cada hogar de la Ribera y la Valldigna paga, de media, 5,65 euros por la gestión del cartón comercial que las empresas productoras no se encargan de reciclar. Así lo ha cifrado el consorcio de residuos que presta servicio a los 51 municipios que lo integran. En términos absolutos, su tratamiento supone un coste anual de 1,4 millones de euros. Sin embargo, se trata de una cuantía que el propio organismo asegura que no debería repercutir en los vecinos.

«Los ayuntamientos están asumiendo unos costes que, según la normativa vigente, corresponden a las empresas que ponen productos envasados en el mercado. Esta situación traslada a la tasa de basuras un gasto que deberían asumir las empresas si los sistemas de responsabilidad ampliada del productor funcionaran con normalidad y agilidad», han manifestado fuentes de ESGREM (Entes Supramunicipales para la Gestión de Residuos Municipales), organismo del que forma parte el consorcio comarcal.

Al respecto, se ha hecho hincapié en que la normativa europea y española establece el principio de la responsabilidad ampliada del productor (RAP), que obliga a las empresas a financiar los costes de gestión de los residuos generados por sus productos al final de su vida útil. No obstante, en la práctica, indican, una parte relevante de estos costes no está siendo cubierta por las empresas, lo que obliga a las entidades locales a trasladar el déficit a la tasa de basuras.

En el caso del consorcio, este importe asciende a 1,4 millones de euros; en otras palabras, 5,65 euros de cada uno de los recibos que pagan los hogares de la Ribera y la Valldigna por el tratamiento de sus residuos.

Esta situación resulta especialmente significativa en el caso de los envases comerciales de cartón, cuya recogida y gestión suponen para los ayuntamientos españoles un coste neto estimado de 200 millones de euros anuales, según un informe elaborado para ESGREM a partir del análisis de los costes municipales de gestión de residuos. «Se trata de un flujo directamente vinculado a la actividad empresarial, pero cuya financiación sigue recayendo mayoritariamente en las entidades locales», inciden las mismas fuentes.

A su vez, han recordado que, aunque la normativa establece que los productores deben asumir estos costes desde el 1 de enero de 2025, «los sistemas colectivos no están todavía plenamente organizados para hacerlo, lo que mantiene la presión financiera sobre los servicios municipales y acaba repercutiendo en la ciudadanía a través de la tasa de basuras».

Ante esta situación, las entidades locales han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a las comunidades autónomas y a las empresas que inicien las negociaciones de los convenios necesarios para que estas financien la recogida de cartón comercial que, actualmente, están pagando los ayuntamientos a través de la tasa de basuras.