Una plataforma de microinversores convertirá el ruinoso hotel Reconquista de Alzira en un bloque de 52 viviendas

Se prevé una inversión cercana a los 6,8 millones de euros para la compra del inmueble, que lleva cerrado más de diez años

Recreación digital del bloque de viviendas que se proyecta sobre el antiguo hotel.

Recreación digital del bloque de viviendas que se proyecta sobre el antiguo hotel. / Hausera

Rubén Sebastián

Rubén Sebastián

Alzira

La plataforma de microinversores Hausera ha anunciado una inyección de 6,7 millones de euros destinada a rescatar de la ruina el hotel Reconquista de Alzira y convertirlo en un bloque de 52 viviendas. El edificio cumplió recientemente una década cerrado, durante la cual ha sufrido actos vandálicos, diversas ocupaciones irregulares y desperfectos en la fachada que provocaron la caída de cascotes sobre la vía pública.

La empresa destaca, en la presentación del proyecto, que Alzira es una ciudad con entidad propia, pese a su proximidad a la capital provincial, y que cuenta con todo tipo de servicios —sanitarios, educativos o zonas verdes, entre otros—. Por encima de todo, pone el foco en la elevada demanda de vivienda, que contrasta con las escasas promociones construidas en los últimos años. Las colas frente a una inmobiliaria, vistas hace escasos días, para prerrservar una vivienda de protección pública son una evidencia más. Esto, sostiene, ha impulsado un crecimiento continuado del valor inmobiliario.

Según las cifras con las que trabaja la compañía —que en sus tres años de actividad ha lanzado iniciativas similares en otras regiones del país, aunque todavía no se había estrenado en la Comunitat Valenciana—, la compra del antiguo hotel supone un desembolso de 1,9 millones de euros. Asimismo, estima que su transformación en un edificio residencial costará cerca de 4,5 millones de euros.

La vía pública no fraguó

A esa cantidad se suman los costes operativos y el pago de los impuestos correspondientes, de modo que el montante total asciende a 6.788.000 euros. Con un mercado de la vivienda al alza en la ciudad durante el último lustro, la plataforma ofrece a sus inversores una rentabilidad aproximada del 17% en un plazo de 16 meses.

Será la iniciativa privada la que convierta el hotel en viviendas, después de que no prosperara la opción pública. Como ya informó Levante-EMV, el ejecutivo local planteó la posibilidad de incluir el inmueble entre los que podían optar a una línea de subvenciones destinada a la reforma de edificios para que las administraciones públicas crearan vivienda asequible ante un mercado inmobiliario cada vez más inasumible para las familias. Sin embargo, la respuesta de los organismos supramunicipales fue que «no cumplía los requisitos».

Interior del hotel Reconquista, en la actualidad.

Interior del hotel Reconquista, en la actualidad. / Hausera

Este fue el último intento de buscar una alternativa de futuro para el antiguo hotel, aunque no el único. Ya en 2018, el consistorio inscribió el inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar con la esperanza de que cualquier interesado pudiera presentar una oferta económica vinculada a un proyecto de rehabilitación y adjudicarse el edificio en un proceso que, en la práctica, suponía una expropiación forzosa. También se llegó a contemplar la posibilidad de iniciar el procedimiento de expropiación, aunque nunca se materializó.

Ocupaciones e incidentes

El Ayuntamiento de Alzira ha tenido que intervenir en el pasado en dos ocasiones ante la falta de respuesta de la propiedad a los múltiples requerimientos para realizar labores de mantenimiento. Por un lado, instaló mallas protectoras en la fachada para evitar la caída de cascotes sobre la vía pública, al tratarse de una cuestión de seguridad. En la actualidad, algunos tramos de la red presentan agujeros de distintos tamaños. Del mismo modo, el consistorio asumió con recursos propios el tapiado de la entrada y de las ventanas inferiores ante la presencia de ocupantes irregulares, una circunstancia que llegó a ocasionar un pequeño incendio en el interior del inmueble.

Noticias relacionadas y más

Este es el segundo anuncio en pocas semanas de un nuevo proyecto constructor en la ciudad, después de que un promotor valenciano comunicara su intención de retomar el sector residencial de la Plaça de Cartonatges de Alzira —paralizado desde la crisis de 2008— con la construcción de 440 viviendas en tres bloques para completar la semicircunferencia a los pies de la Muntanyeta de San Salvador, con una inversión global de 70 millones de euros.

