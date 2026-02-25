El PP de Favara busca un simpatizante que quiera ser concejal tras la renuncia de 8 integrantes de la lista

El Partido Popular de Favara, que gobierna en minoría, ha agotado la candidatura con la que concurrió a las municipales de mayo de 2023 sin que ningún integrante de la lista, ni titulares ni suplentes, haya aceptado ocupar el escaño vacante -solo ha podido cubrir uno- tras las renuncias de dos concejales el pasado mes de diciembre y ha activado el procedimiento que regula la Ley de Régimen Electoral General por el que cualquier vecino o simpatizante mayor de edad puede entrar a formar parte de la corporación, aunque no se haya presentado a las elecciones, siempre que no esté incurso en causa de inelegibilidad.

El PP obtuvo cuatro escaños en las últimas elecciones, los mismos que Compromís, que le superó en votos, y se encontró con la alcaldía en abril de 2024 tras la crisis en la formación valencianista que acabó con dos concejales en el grupo de no adscritos y la renuncia de José Francisco Vicedo como primer edil. Los populares gobiernan en minoría desde entonces y, como ya le sucedió a Vicedo, no han podido aprobar un régimen de retribuciones para los integrantes del equipo de gobierno.

A ello hay que sumar el clima de crispación que se vive en Favara. La concejal Ester Ciscar, que junto a Rafael Jaijo presentó su dimisión en diciembre, atribuyó su renuncia a “la campaña continuada de acoso, presiones y amenazas, no solo hacia nosotros, sino también hacia nuestras familias, una situación que se ha vuelto insostenible que traspasa el ámbito político y afecta directamente a nuestra vida personal que no queremos ni podemos normalizar”.

En el trasfondo de esta polémica, el choque permanente con Compromís por la gestión que el PP ha realizado de un expediente de infracción urbanística vinculado a la familia la excaldesa, Oro Azorín, que ésta ha llegado a calificar de persecución, y el efecto rebote que esta polémica puede generar hacia otras construcciones ilegales, pero también la denuncia por la contratación por parte del ayuntamiento de los hijos de Pilar Sala y la propia Císcar, que la Agencia Valenciana Antifraude emplazó a revisar de oficio al detectar dos causas de nulidad.

Emilia Cebolla, número seis de la candidatura del PP, tomó posesión el lunes como nueva concejal, aunque hasta seis integrantes de la lista, más dos suplentes, han declinado la oferta de ocupar el otro escaño vacante desde diciembre.

Reprobación de la alcaldesa

En ese pleno, la oposición de Favara impuso su mayoría ante un debilitado equipo de gobierno -cuenta con solo tres ediles en una corporación con once escaños- para infligir un doble golpe a la alcaldesa, la popular M.ª Pilar Sala. Los votos de PSOE y Compromís, que suman cinco concejales, aprobaron por una parte una propuesta del grupo socialista para reprobar a Sala por su comportamiento en el pleno de diciembre al considerar que no sólo no ejerció las funciones de moderadora que le correspondían, sino que incluso animó al público a interrumpir a los concejales y, por otra, acordar la apertura de un expediente sancionador tanto a Pilar Sala como a Ester Císcar, que renunció a su escaño en diciembre, por la contratación de sus hijos y remitir el caso al Ministerio Fiscal para que determine si se puede derivar alguna responsabilidad.

Una "auténtica cacería"

El coordinador comarcal del Partido Popular en la Ribera Baixa, Gerard Carbonell, ha señalado que la situación que se está viviendo en Favara constituye “una auténtica cacería” contra el actual equipo de gobierno. Asimismo, ha señalado que el Partido Popular de Favara está trabajando en encontrar a la persona idónea para ocupar el escaño vacante, teniendo en cuenta que, tanto con cuatro como con tres concejales, la formación continúa en una situación de minoría. Carbonell ha destacado que el actual equipo de gobierno está desarrollando un trabajo claro y decidido para mejorar el bienestar de la sociedad de Favara, una labor que, según ha afirmado, se está viendo obstaculizada por la oposición.