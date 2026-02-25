Así serán las nuevas viviendas que se construirán en el antiguo hotel Reconquista de Alzira
Una firma inversora proyecta habilitar 52 apartamentos en el edificio, cerrado desde 2015
De antiguo hotel de tres estrellas en ruinas a bloque de viviendas en Alzira. Ese es el proyecto lanzado por la plataforma de microinversiones Hausera para rescatar el deteriorado hotel Reconquista y darle una segunda vida, tal y como ha informado Levante-EMV.
Según ha detallado la compañía, el inmueble se distribuirá en siete plantas. Los espacios del hotel —cerrado al público desde hace más de una década— se transformarán en 52 viviendas, incluidos áticos.
La promotora califica el proyecto como una promoción “premium”. Los pisos tendrán, de media, alrededor de 50 metros cuadrados, aunque la superficie exacta variará en función de cada unidad. El diseño, eso sí, seguirá un esquema similar: un dormitorio, salón-comedor de concepto abierto integrado con la cocina y un cuarto de baño.
Aunque la zona de Tulell dispone de numerosas opciones de aparcamiento, la promoción contempla también la habilitación de plazas de garaje para propietarios o inquilinos.
Además de las viviendas, el edificio rehabilitado contará con zonas comunes para actividades de ocio y deportivas, así como un espacio destinado al coworking.
La empresa subraya en la presentación del proyecto que Alzira es una ciudad con entidad propia, pese a su cercanía a la capital provincial, y que dispone de servicios sanitarios, servicios educativos y zonas verdes, entre otros. Unos atractivos que considera suficientes para atraer a nuevos residentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La urbanización del mayor polígono industrial de Alzira 've la luz al final del túnel' tras 25 años con las obras paralizadas
- La avalancha por los pisos de VPP de Alzira cubre el primer día más del 60 % de la promoción
- Anitín inyecta 60 millones en una ampliación de su fábrica de Castelló que creará 150 empleos
- Fallece un vecino de Alberic que se encontraba hospitalizado tras un accidente con un patín eléctrico
- Una perforación accidental de la tubería deja sin gas a una decena de pueblos de l'Horta Sud y la Ribera y pedanías de València ciudad
- Alzira activa la ordenanza que contempla multas de 3.000 € por tener solares sucios
- Educación reclama a Alzira que justifique los problemas de movilidad por las Fallas para cerrar los colegios el 16 de marzo
- De Paraguay al corazón de las Fallas de València: El guaraní se abre paso en los talleres falleros