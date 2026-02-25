Así serán las nuevas viviendas que se construirán en el antiguo hotel Reconquista de Alzira

De antiguo hotel de tres estrellas en ruinas a bloque de viviendas en Alzira. Ese es el proyecto lanzado por la plataforma de microinversiones Hausera para rescatar el deteriorado hotel Reconquista y darle una segunda vida, tal y como ha informado Levante-EMV.

Según ha detallado la compañía, el inmueble se distribuirá en siete plantas. Los espacios del hotel —cerrado al público desde hace más de una década— se transformarán en 52 viviendas, incluidos áticos.

Cuarto de baño de una de las viviendas. / Hausera

La promotora califica el proyecto como una promoción “premium”. Los pisos tendrán, de media, alrededor de 50 metros cuadrados, aunque la superficie exacta variará en función de cada unidad. El diseño, eso sí, seguirá un esquema similar: un dormitorio, salón-comedor de concepto abierto integrado con la cocina y un cuarto de baño.

Aunque la zona de Tulell dispone de numerosas opciones de aparcamiento, la promoción contempla también la habilitación de plazas de garaje para propietarios o inquilinos.

Además de las viviendas, el edificio rehabilitado contará con zonas comunes para actividades de ocio y deportivas, así como un espacio destinado al coworking.

Zona de gimnasio. / Hausera

La empresa subraya en la presentación del proyecto que Alzira es una ciudad con entidad propia, pese a su cercanía a la capital provincial, y que dispone de servicios sanitarios, servicios educativos y zonas verdes, entre otros. Unos atractivos que considera suficientes para atraer a nuevos residentes.