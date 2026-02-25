Tres heridos en un accidente entre dos vehículos en Alginet
Sólo una persona fue trasladada al hospital de Alzira por politraumatismo, mientras las otras dos solicitaron el alta voluntaria
Alzira
Un accidente entre dos vehículos ocurrido este martes por la noche en el término municipal de Alginet ha dejado tres heridos, dos de ellos de carácter leve, según ha informado el Centro de Coordinación de Urgencia (CICU).
El percance se produjo a las 21,40 horas en la CV-525, según las mismas fuentes. Tras recibir el aviso, el CICU movilizó una unidad del SAMU y un SVB. El equipo médico del SAMU asistió a tres presonas, si bien dos de ellas solicitaron el alta voluntaria y la tercera, un hombre de 37 años, fue trasladado al Hospital de la Ribera por politraumatismo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La urbanización del mayor polígono industrial de Alzira 've la luz al final del túnel' tras 25 años con las obras paralizadas
- La avalancha por los pisos de VPP de Alzira cubre el primer día más del 60 % de la promoción
- Anitín inyecta 60 millones en una ampliación de su fábrica de Castelló que creará 150 empleos
- Fallece un vecino de Alberic que se encontraba hospitalizado tras un accidente con un patín eléctrico
- Una perforación accidental de la tubería deja sin gas a una decena de pueblos de l'Horta Sud y la Ribera y pedanías de València ciudad
- Alzira activa la ordenanza que contempla multas de 3.000 € por tener solares sucios
- Educación reclama a Alzira que justifique los problemas de movilidad por las Fallas para cerrar los colegios el 16 de marzo
- De Paraguay al corazón de las Fallas de València: El guaraní se abre paso en los talleres falleros