Tres heridos en un accidente entre dos vehículos en Alginet

Un accidente entre dos vehículos ocurrido este martes por la noche en el término municipal de Alginet ha dejado tres heridos, dos de ellos de carácter leve, según ha informado el Centro de Coordinación de Urgencia (CICU).

El percance se produjo a las 21,40 horas en la CV-525, según las mismas fuentes. Tras recibir el aviso, el CICU movilizó una unidad del SAMU y un SVB. El equipo médico del SAMU asistió a tres presonas, si bien dos de ellas solicitaron el alta voluntaria y la tercera, un hombre de 37 años, fue trasladado al Hospital de la Ribera por politraumatismo.