Antella reducirá el aforo de l'Assut más de un 75 % en su lucha contra la masificación
El ayuntamiento establece un máximo de 450 visitantes por día en el área recreativa cuando los fines de semana del verano "se concentran 2.000"
El consistorio completa el blindaje del paraje con cámaras de vigilancia y estudia pedir la declaración de municipio turístico para optar a nuevas ayudas
El vallado de l’Assut de Antella para dejar un único punto de acceso y la nueva ordenanza municipal que prohíbe la entrada al paraje de sillas, mesas o botellas de vidrio, irán acompañados de una drástica reducción del aforo para evitar los problemas derivados de la masificación. La alcaldesa de Antella, M.ª Eugenia García, ha explicado que finalmente se ha determinado un aforo de 450 personas en la zona recreativa, donde se concentra la gente que acude a pasar el día y en la que en verano se suelen congregar cerca de 2.000 personas, lo que representa un descenso de más del 75 % de esa afluencia punta de los fines de semana. García ha realizado estas declaraciones durante la visita a l’Assut del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, una vez instalada la valla de cerca de 300 metros lineales que permitirá regular el acceso al paraje.
García ha señalado que el aforo se ha establecido en base a la capacidad del aparcamiento que se habilita a la entrada del pueblo en verano. “Caben 90 vehículos, a una media de cinco personas por coche, 450 personas”, ha resumido, mientras incidía que aquellos vecinos de Antella o de pueblos del entorno que acuden con una toalla para bañarse no tendrán problemas para acceder a la sillería.
Reducción de la basura que se genera
La alcaldesa de Antella ha señalado que la reducción del número de visitantes y la prohibición de entrar con neveras también conllevará una notable disminución de la basura que se genera, otro de los problemas derivados de la masificación. “Antes había ahí diez contenedores y la basura llegaba al cielo”, ha señalado, para comentar que la idea ahora pasa por reducir el número de contenedores e instalar papeleras.
Cámaras de vigilancia
En esta lucha del Ayuntamiento de Antella contra la masificación en el entorno y, tras la reciente declaración de l’Assut como Paraje Natural Municipal, el ayuntamiento ya baraja gestionar la declaración de Antella como municipio turístico con el objetivo de poder optar a subvenciones para el mantenimiento y gestión.
El presidente de la CHJ, Miguel Polo, ha señalado que el vallado de paraje que ha financiado la Confederación “solo busca ayudar a resolver un problema grave para el ayuntamiento, que no tiene por qué soportar esta situaciones que son difíciles de controlar”. “No somos partidarios de poner este tipo de barreras, pero no hay alternativa, aquí, es la única forma de controlar el aforo”, ha señalado.
