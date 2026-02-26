Camí Nou y El Mercat logran los "ninots indultats" de las Fallas de Alzira

Camí Nou en la categoría de monumentos grandes y El Mercat en la de infantiles han estrenado el palmarés de las Fallas de Alzira 2026 con los premios al “ninot indultat” que la Junta Local Fallera ha dado a conocer este jueves por la tarde en la inauguración de la exposición del “ninot”, que también ha estrenado un nuevo formato para evitar el caos que la aglomeración de gente provocaba en los accesos a la casa de la cultura. El premio al “ninot indultat” infantil ha estado especialmente reñido, ya que se ha tenido que activar un jurado de reserva para deshacer el empate entre El Mercat y la Plaça Major, tras la votación para designar el mejor trabajo de la Sección Especial.

"Ninot indultat" en la categoría de fallas grandes, de Camí Nou. / Pascual Fandos

La JLF de Alzira había decidido trasladar la entrega de premios a la Plaça Major para evitar un problema recurrente. El vestíbulo de la casa de la cultura y el pasillo que conduce al patio porticado son demasiado pequeños para la gran cantidad de gente que quiere presenciar el acto y conocer de primera mano los premios. Representantes de todas las comisiones de la ciudad se han concentrado alrededor de un escenario en el que se han entregado los premios a los mejores “ninots” de cada sección y, por último, también a los mejores “ninots” de Alzira, que se salvarán del fuego.

"Ninot indultat" infantil, de la falla El Mercat. / Pascual Fandos

Camí Nou en la categoría de monumentos grandes y El Mercat en la de infantiles habían obtenido el premio al mejor conjunto de la Sección Especial, por lo que partían como favoritos para obtener también el premio al “ninot” indultat” con los trabajos de los artistas Josué Beitia y Manolo Rubio.

Los presidentes de El Mercat recogen el banderín de mejor "ninot" de la Sección Especial. / Pascual Fandos

En la Primera Sección, Sants Patrons se ha llevado el premio al mejor conjunto en la categoría de fallas grandes mientras Pintor Andreu lo había en la categoría infantil, La Malva y Hernán Cortés hacían doblete en la segunda y la tercera sección respectivamente, mientras que Sant Judes lograba el premio en la cuarta categoría de monumentos grandes y Tulell Avinguada lo hacía en la categoría infantil.

Noticias relacionadas

Una vez entregados los banderines, las fallas han abierto paso a las falleras mayores de Alzira, Lluch Comins y Alba Furió, que acompañadas por las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y la concejal de Fiestas, Gemma Alós, y la directiva de la Junta Local Fallera, que preside Paqui Vallés, han procedido a inaugurar sin estrecheces la exposición.