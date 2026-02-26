La campaña más dulce para fomentar el valenciano en Alzira también reivindica a Jaume I

La concejalía de Cultura, a través del Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià(Serval), ha lanzado una nueva edición de la campaña “Com més sucre, més dolç”para fomentar el aprecio y el uso del valenciano. “Se trata de una campaña muy arraigada en nuestra ciudad y esperada por todos los hosteleros de Alzira”, ha señalado el concejal de Cultura, Israel Pérez. Además, desde hace unos años, se ha hecho extensiva a comisiones falleras, cofradías y entidades vecinales de forma que llega a toda la ciudadanía alcireña.

Mensajes e imágenes de los sobres de azúcar que el ayuntamiento repartirá este año. / Levante-EMV

Este año, bajo el lema “Alzira, Clau del Regne”, se muestranseis imágenes de lugares emblemáticos de Alzira vinculados al rey Jaume I, para reivindicar la figura del Conquistador y la importancia histórica de la ciudad de Alzira, acompañadas de frases del “Llibre dels fets” vinculadas a esas imágenes, como «Negociàrem ab ells pau i treva, car no volíem la destrucció de la vila», acompañada de la imagen de la Pileta del Martiri; «Que els grans no facen cap injustícia als menuts» junto a la Creu Coberta;«Que amen les seues ciutats i que les protegisquen i defensen», con la imagen de los Santos Patronos; «Car rei que no guarda paraula, mal rei és», Santa Catalinaa; «E prenguérem Alzira per pacte ferm e per jurament fet», con las muralla y, finalmente, «E tinguérem la vila per nostra ab gran honor», cón la de la ojiva de Santa María

Esta semana se llevará a cabo el reparto del material a cada establecimiento, consistente en el cartel identificador como participantes y una caja con 1.000 sobres de azúcar.