Cerca de 300 personas reclaman en Sueca justicia para Álex

Cerca de 300 personas se han concentrado esta tarde en la calle Maestro Serrano de Sueca para recordar a Álex, el menor de 13 años asesinado hace un mes presuntamente por el padre de un amigo, y exigir que se esclarezcan todos los hechos del crimen que conmocionó a la ciudad. El silencio, denso y contenido, ha protagonizado inicialmente la concentración, impulsada por el entorno de la familia del menor asesinado -los padres también han asistido- y difundida de forma espontánea a través de las redes sociales para exigir justicia para Álex.

Algunos de los asistentes a la concentración. / Joan Gimeno

La concentración, que no contaba con una organización formal previa ni con siglas visibles, ha reunido a ciudadanos de todas las edades que querido mostrar su apoyo a la familia del menor y reclamar que el crimen no caiga en el olvido. Muchos asistentes portaban velas, flores y carteles con el nombre de Álex, mientras otros permanecían en silencio, visiblemente emocionados. La concentración ha finalizado con gritos de "asesino" y de "justicia para Álex".

El acto se ha desarrollado en un ambiente de profundo respeto y conmoción. Durante varios minutos, los asistentes han guardado silencio en memoria del menor, en una imagen que reflejaba el impacto duradero que el suceso ha provocado en esta localidad de la Ribera Baixa.

“No podemos permitir que algo así se olvide"

Algunos vecinos, entre lágrimas, manifestaban la necesidad de mantener viva la memoria de Álex y de acompañar a sus familiares en su dolor. “No podemos permitir que algo así se olvide. Sueca está con Álex y con su familia”, señalaba una de las asistentes. Otros reclamaban que la justicia actúe con firmeza y que se esclarezcan completamente las circunstancias del crimen.

La concentración de este jueves es una muestra más de la profunda huella que dejó el asesinato ocurrido el pasado 24 de enero, cuando el menor fue atacado mortalmente en el interior de la vivienda de un amigo, presuntamente por el padre de este, un hombre de 48 años que posteriormente se presentó en el cuartel de la Guardia Civil y confesó los hechos.

Desde entonces, el caso ha generado una intensa conmoción social en Sueca y en toda la comarca, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por el hecho de que se produjera en un entorno cotidiano y de confianza para la víctima.

El presunto autor permanece en prisión provisional sin fianza por orden judicial, mientras la investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles y determinar las circunstancias exactas que rodearon el asesinato.

Mientras tanto, Sueca sigue tratando de asimilar lo ocurrido. La concentración celebrada esta tarde en la calle Maestro Serrano no solo era un acto de recuerdo, sino también una expresión colectiva de duelo, indignación y solidaridad. Una ciudad unida por el dolor, pero también por la voluntad de no olvidar a Álex y de reclamar justicia en su nombre.