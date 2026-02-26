El concurso de jóvenes intérpretes de la Societat Musical d'Alzira cumple 25 años en plena forma

La Societat Musical d’Alzira conmemora este año un aniversario especial: la 25.ª edición del concurso de jóvenes intérpretes, una cita ya consolidada en la vida cultural de la ciudad y “muy esperada por el alumnado de la Escuela de Música y del Centro Profesional”, según la dirección. La entidad subraya que, tras un cuarto de siglo, el certamen se ha convertido en una “plataforma de proyección para numerosos talentos musicales de Alzira”.

La competición arrancará con la fase eliminatoria este sábado 28 de febrero, a partir de las 9.00 horas, en el salón de ensayos de la Societat Musical d’Alzira. La efeméride marcará también el perfil del jurado del concurso, integrado por antiguos ganadores que regresan ahora para evaluar a los nuevos aspirantes: Marc Colomer, Javi Palomares, Sheila Fernández y Carles Bella, músicos formados en la casa y con trayectorias destacadas.

El concurso llega, además, con una respuesta notable del alumnado. La organización ha registrado 29 inscripciones de distintas especialidades instrumentales, una cifra que la directiva interpreta como un indicador del buen momento del centro. “Esta elevada participación confirma la buena salud musical de la escuela y el compromiso del alumnado con su formación artística”, señalan desde el equipo directivo.

Continuidad del proyecto

La gran final se celebrará el viernes 27 de marzo, a las 18.00 horas, en el auditorio de la Casa de la Cultura de Alzira, un escenario que, según la entidad, permitirá disfrutar “con toda la solemnidad del talento de los finalistas”. En esa última fase, el jurado de la final estará compuesto por tres mujeres con una trayectoria estrechamente vinculada a la música y a la historia de la entidad: María Dolores Tomás, catedrática de Flauta y exdirectora del CSM Joaquín Rodrigo de València; Gracia María Calatayud, profesora de la Orquesta Municipal de València; y María José Castillo, suboficial músico de la Guardia Real en Madrid. “Aportarán su experiencia y criterio”, destacan desde la sociedad.

La edición conmemorativa contará también con la presencia de dos figuras clave en el origen del concurso: Bernat Ríos, presidente de la entidad cuando nació la iniciativa, y Àngel Crespo, director de la escuela en sus inicios e impulsor del certamen. Para la directiva, su asistencia “simboliza la continuidad de un proyecto educativo y artístico que, 25 años después, sigue dando frutos”.

El concurso cuenta con el apoyo y patrocinio de Alzira Musical e Instrumentomania, una colaboración que la sociedad ha querido agradecer: “El equipo directivo quiere agradecer enormemente su compromiso con la promoción del talento joven y la cultura musical”, indica la directiva, que concluye: “Con esta edición, la Societat Musical d’Alzira no solo pone en valor una trayectoria, sino que reivindica el futuro. Nuestro centro no solo celebra un hito histórico, sino que reafirma su apuesta por el relevo generacional que mantiene viva la tradición musical en Alzira”.