Diez juntas locales y cien fallas se rebelan contra el cambio de criterios en los premios de los llibrets de la Generalitat

Una decena de juntas locales falleras y más de un centenar de fallas han manifestado, por el momento, su rechazo a las modificaciones introducidas en las bases que regulan el concurso de llibrets de la Generalitat Valenciana, al considerar que “desvirtúan el espíritu que históricamente ha definido los premios”.

El movimiento, abierto a nuevas adhesiones, reúne a juntas locales como las de Gandia, Sagunt, Tavernes, Paterna o Benicarló, así como a comisiones falleras de ciudades y pueblos como València, Algemesí, Alzira, Albal, Carcaixent, Cullera, Sueca, Xàtiva o la Vall d’Uixó, entre otros municipios.

En un comunicado conjunto, expresan su “preocupación” por los cambios incluidos en las bases reguladoras de la edición del presente ejercicio, que además se han publicado con retraso respecto a otros años.

Compromiso lingüístico

Según denuncian, se priorizan “criterios de volumen, cantidad o inversión económica” en detrimento de “valores esenciales como la calidad literaria, la coherencia editorial, la creatividad, la originalidad o el compromiso con la lengua”. Esto, recalcan, “desvirtúa el espíritu que históricamente ha definido estos premios”.

Al respecto, señalan también que no puede considerarse “un premio de prestigio” aquel en el que se pueden obtener puntos “sin siquiera abrir el llibret ni leer su contenido”.

Asimismo, ponen de manifiesto que esta situación supone, en esencia, promover una “desigualdad estructural”, al entender que aquellas comisiones con más recursos económicos obtienen una ventaja competitiva.

Calidad frente a cantidad

“El llibret no puede ser un mero producto impreso ni una cuestión presupuestaria. Es una expresión cultural arraigada, una herramienta de difusión lingüística y un espacio de creación literaria que merece ser valorado con criterios rigurosos y equitativos”, expone el colectivo, que añade: “Las comisiones compensan la falta de recursos con horas de trabajo, implicación colectiva y una autenticidad que nace del trabajo hecho desde dentro. Este premio debería reconocer la calidad del contenido, la originalidad y el trabajo propio de la comisión”.

Por todo ello, instan a que la convocatoria de ayudas represente “un auténtico concurso cultural”, en el que se primen “criterios de calidad, coherencia, originalidad y aportación cultural por encima del presupuesto económico o el volumen”.

De igual modo, consideran necesaria la creación de grupos de trabajo en los que participen las juntas locales y las comisiones falleras “con trayectoria consolidada” en la participación en estos premios, con el objetivo de consensuar las bases del próximo ejercicio.