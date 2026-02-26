La Falla Taüt de Cullera concede el Premi Ü a la asociación K-lidoscopi

La Falla Taüt de Cullera ha celebrado una nueva edición de la entrega del Premi Ü, un galardón integrado dentro del proyecto cultural de Lletres Falleres, en un acto que también sirvió como escenario para la presentación oficial del “llibret” de fallas 2026 de la comisión, titulado “A tot color. Sense filtres”. La cita reunió a falleros, vecinos y representantes del ámbito cultural en una velada que volvió a evidenciar la firme apuesta de la entidad por la cultura, la sátira y la creatividad.

El Premi Ü de esta edición fue concedido al colectivo K-lidoscopi, cuyo reconocimiento fue recogido por el presidente de la entidad, Julio Martí Zahonero, quien agradeció la distinción y subrayó la importancia de seguir impulsando iniciativas que refuercen el valor cultural de las fallas más allá de su vertiente festiva.

Uno de los momentos más destacados fue la entrega del premio de crítica satírica local, que recayó en Rafa Formentin por la obra "Què fem amb el fem?", un trabajo que sobresalió por su mirada crítica y su capacidad de reflexión desde el humor. El jurado también quiso destacar la calidad de los trabajos finalistas, entre ellos "Un Sant Vicent Negre", de Javier Nácher, y "Fallera Major de Cullera", de Carmina Gascó.

La fotografía volvió a ocupar un lugar relevante con la celebración del IV Concurso de Fotografía, que este año se desarrolló bajo el lema “Sense filtres”, en sintonía con el espíritu del "llibret" presentado. El primer premio fue para Tetxa Zambrana por la imagen "Mamà, de major vull ser artiste", una obra que destacó por su sensibilidad y fuerza narrativa. Como finalista fue reconocido Fernando Navarro con la fotografía "A voltes, quan sembla que perds l’equilibri… és perquè la vida està a punt de sorprendre’t", una instantánea cargada de simbolismo.

El acto también puso el foco en la creatividad de los más jóvenes mediante el concurso de redacción infantil "Carta a la teua persona favorita". De forma excepcional, el jurado decidió otorgar tres primeros premios, que recayeron en Ona y Bruna Sánchez Ferrer, así como en Luisa Ortiz Saneleuterio, en reconocimiento a la calidad y emotividad de sus escritos.

Asimismo, la comisión quiso reconocer la implicación de colectivos fundamentales en su vida cultural, como El Club del Vi y el grupo Interés Turístic, cuya actividad contribuye a dinamizar la entidad durante todo el ejercicio fallero. Este gesto continúa la línea de reconocimientos iniciada en anteriores ediciones, cuando se destacó la labor del grupo de sainete y del grupo de teatro.

Los representantes de la comisión, en la presentación del "llibret" de este año. / Levante-EMV

La presentación del "llibret" 2026, bajo el título "A tot color. Sense filtres", coordinado por Adri Escolà, marcó uno de los momentos centrales de la velada, al simbolizar el esfuerzo colectivo de la comisión por dotar de contenido cultural y literario a su ejercicio fallero. Esta publicación, refleja el compromiso de la Falla Taüt con la sátira, la reflexión y la creación literaria, consolidando su papel como referente cultural dentro del panorama fallero local.