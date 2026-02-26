La Fúmiga incluye Cullera en su gira de despedida y actuará en las Fiestas Mayores de abril

Cullera volverá a convertirse en epicentro musical de la Ribera durante sus Fiestas Mayores de 2026 con una programación que combina artistas consagrados, propuestas emergentes y espectáculos para todas las edades. El gran reclamo será la despedida de La Fúmiga, que ha incluido la ciudad en su gira final tras más de una década sobre los escenarios, en lo que será su cuarta actuación en estas celebraciones, reflejo del estrecho vínculo entre la formación de Alzira y el público cullerense.

El calendario festivo se desarrollará oficialmente del 11 al 19 de abril, aunque arrancará el día 9 con el musical solidario ‘Essencial, The Music of ABBA’, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, en la Casa de la Cultura de Cullera.

La música en valenciano abrirá las noches grandes

El primer gran evento llegará el 11 de abril tras la tradicional “Baixà” de la patrona, con el Festival Marítim en el recinto de la Rada. La cita reunirá a Els Catarres, Esther, Reina Mora y la histórica formación local Gramoxone Ska Band, en una clara apuesta por la música en valenciano y el talento de proximidad. Esa misma noche, la orquesta La Mundial animará la plaza de la Libertad.

El domingo 12, la tradicional Noche de la Aurora del Raval contará con las actuaciones de Lorena Santos y David Jiménez, antes del concierto de Demarco Flamenco, uno de los artistas más populares del panorama actual.

La programación continuará el martes con el espectáculo inspirado en la mítica serie Friends y el concierto conjunto de la artista emergente cullerense Juvika y Helena Bianco, histórica voz del pop español de los años sesenta y setenta.

Efecto Pasillo, La Fúmiga y la gran noche joven

El miércoles 15 será el turno de Efecto Pasillo, que llevará a Cullera algunos de sus temas más conocidos, como “Pan y mantequilla” o “No importa que llueva”, en una de las noches más multitudinarias.

Pero el momento más esperado llegará el jueves 16 con el concierto de despedida de La Fúmiga, una de las bandas valencianas más queridas, cuya energía festiva ha marcado a toda una generación.

El viernes, tras la cabalgata de disfraces, el protagonismo será para la orquesta Orquesta Montecarlo, habitual de las grandes citas festivas.

El sábado 18 concentrará la programación más intensa con cuatro escenarios simultáneos. En el Prado se celebrará la Fiesta Remember con dj locales y el festival Rock&RollStar, que reunirá a Javier Andreu de La Frontera, Javier Ojeda de Danza Invisible y Manuel España de La Guardia.

Ese mismo día, los Jardines del Mercado acogerán el concierto del mítico grupo Los Brincos en su gira del 60 aniversario, mientras que el recinto de la Rada será escenario del Cullera Reggaeton con La Zowi y Don Dale DJs.

Como novedad, el consistorio ha impulsado una Fiesta Joven en la avenida 25 de abril, con sesiones de tardeo y una macrodiscomóvil dirigida al público más joven.

Cultura, tradición y pirotecnia completan la programación

Más allá de la música, las Fiestas Mayores incluirán el Certamen Nacional de Bandas de Música Ciudad de Cullera, la Semana Taurina organizada por la Peña El Burladero, teatro itinerante y nuevas ediciones del Metroteatre.

La pólvora volverá a ser protagonista con espectáculos de reconocidas pirotecnias valencianas, mientras que la Feria de Pascua permanecerá abierta del 27 de marzo al 19 de abril, con jornadas inclusivas adaptadas a personas con hipersensibilidad sensorial.

El ayuntamiento ha destacado que la mayoría de los conciertos serán gratuitos, consolidando así un modelo festivo abierto y participativo que refuerza el atractivo cultural y turístico de Cullera y que, este año, tendrá un componente especialmente emotivo con la despedida de uno de los grandes referentes de la música valenciana reciente.