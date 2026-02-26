Medio centenar de empresas buscan talento joven en la feria del empleo de Cullera

Un total de 48 empresas han buscado talento entre las 350 personas previamente inscritas y cerca de 200 asistentes más que se han acercado durante la jornada para entregar currículums y realizar entrevistas en la tercera edición de la Feria de Empleo 'e-Talent' de Cullera. La feria se enmarca en el Pacto Territorial para el Empleo en la Ribera (Pater) y ha superado ampliamente las cifras de la edición anterior, que reunió a 70 personas y 25 empresas.

Durante la apertura, la concejala de Promoción Económica, Sandra Sánchez, han dado la bienvenida a participantes y empresas, calificando la jornada como “un éxito de participación”, destacando que se ha logrado poner en contacto directo a personas en búsqueda activa de empleo —o interesadas en mejorar su situación laboral— con empresas que requieren perfiles específicos. “El objetivo es facilitar el acceso al mercado laboral y contribuir a que nuestras empresas sean cada vez más competitivas”, ha señalado. Asimismo, ha agradecido al consorcio la elección de Cullera como sede para buscar talento en la comarca.

El presidente de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Rafa Gisbert, ha querido manifestar la excelente acogida que ha tenido este foro que pone en contacto a empresas y personas en situación de desempleo. Gisbert ha destacado "especialmente, por un lado, la elevada participación de inscritos y asistentes, y por otro, la presencia de cerca de medio centenar de empresas que abarcan un amplio abanico de sectores representativos de la sociedad valenciana".

En la misma línea, el presidente del Consorcio de la Ribera, Toni Barea, ha remarcado "la importancia de trabajar con herramientas como el PATER, un plan que busca facilitar tanto a las personas desempleadas como a las empresas nuevas oportunidades dentro del mercado laboral, favoreciendo el contacto directo entre oferta y demanda“.

Asimismo, la directora general de Ocupación y Formación de Labora, Virginia Garrigues, ha destacado "el importante trabajo que se realiza desde las distintas administraciones y entidades para facilitar el acceso a un empleo digno a las personas desempleadas. Garrigues también ha agradecido la implicación de las empresas participantes y su compromiso con iniciativas como e-Talent“.

Por su parte, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha señalado que "esta tercera edición confirma el crecimiento constante de la feria, tanto en el número de personas interesadas en participar como en la presencia de empresas y sectores representados". El primer edil ha valorado positivamente la consolidación de este foro "como un espacio clave para generar oportunidades laborales y fortalecer el tejido económico local".

Noticias relacionadas

Empresas participantes

Entre las empresas y entidades participantes han destacado firmas de sectores como la hostelería, comercio, servicios, industria o recursos humanos, entre ellas Adecco, Carrefour (Cullera y Alzira), Consum, Aquopolis Cullera, Hotel Santa Marta, la asociación empresarial de hostelería de Cullera y comarca así como ACECU la asociación de empresarios de Cullera, además de numerosad ETT y entidades sociales de la comarca.