El Medusa de Cullera aparta del cartel a Shlømo y Baswell por su presunta implicación en abusos sexuales

El festival Medusa de Cullera ha anunciado que aparta de su cartel para la próxima edición del multitudinario evento musical a los artistas Basswell y Shlømo, que se han visto involucrados en un presunto escándalo de abusos sexuales. Aunque por el momento no existen cargos judiciales, la organización ya trabaja en buscarles un reemplazo y en la actualización del cartel.

Comunicado emitido por la organización a través de las redes sociales. / Levante-EMV

Según la información publicada en diversos medios de comunicación internacionales y recopilada por la agencia EFE, el escándalo surge a raíz de varias publicaciones en Instagram de un usuario llamado Brad No Limit, quien asegura que colaboró con la agencia de representación y eventos STEER, con sedes en París y Miami. A estas publicaciones se han sumado varios testimonios que señalan a distintos artistas del hard techno por presuntos abusos sexuales y conductas inapropiadas.

“Es la hora de publicar la parte uno de los STEER Files. Tomé la decisión consciente en agosto de 2025 de separarme de Steer después de que deterioraran completamente mi salud mental, mis valores y mis principios individuales fundamentales”, escribió hace una semana.

Entre los mencionados en los mensajes, vídeos, memes y capturas de pantalla se encuentran los franceses Shlømo y Basswell, el estadounidense Fantasm y el alemán CARV.

“Exactamente hace un año hoy violó a una mujer y hoy ella ha hablado al respecto. Cada día surgen más testimonios verificables. No descansaré ni disfrutaré de mis malditas vacaciones hasta que se haga justicia”, agregaba el usuario en un mensaje sobre Basswell, al que otros mensajes acusan de haber abusado de “chicas colombianas de 16 años”.

“Luego compuso una canción sobre ello, ‘Smack my bitch up’ (golpea a mi perra)”, copiando el título de una canción de Prodigy, añade.

Varios festivales y colectivos de música electrónica han cancelado actuaciones de artistas señalados mientras se clarifican los hechos. Entre ellos, el evento de Cullera.

Noticias relacionadas

En su comunicado, la organización del Medusa Festival ha indicado: “En los últimos días han salido a la luz acusaciones graves que afectan a algunos artistas del cartel de la próxima edición de Medusa Festival. Ante la seriedad de la situación y hasta que los hechos se esclarezcan, hemos decidido apartar la participación de Basswell y Shlømo de Medusa Festival. Nuestra prioridad es garantizar un entorno seguro y respetuoso y condenamos los actos deplorables. Seguiremos atentos a cualquier novedad y actuaremos siempre con responsabilidad. Estamos trabajando en la actualización del cartel y en breve compartiremos las novedades del line up”.