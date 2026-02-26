La Policía Local de Algemesí detiene a dos hombres por el robo de 100 kg de cobre en las vías del AVE

Agentes de la Policía Local de Algemesí han procedido a la detención de dos hombres como presuntos autores del robo de 100 kilogramos de cobre sustraídos de la infraestructura del AVE. Los detenidos, de 40 y 42 años y vecinos de Silla, fueron interceptados a las 5.15 de la madrugada del pasado martes, 24 de febrero, en las inmediaciones de la estación de tren de Algemesí, cuando transportaban una maleta con el material sustraído y herramientas de corte, entre ellas unas cizallas, según han informado fuentes municipales.

Cables cortados por los detenidos. / Levante-EMV

En el momento de la intervención, los sospechosos reconocieron haber cortado el cableado de las vías en un punto situado a dos kilómetros del municipio. Posteriormente, acompañaron a los agentes hasta el lugar de los hechos, donde se comprobó que la valla perimetral había sido cortada y que había más material preparado para su traslado.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, ha señalado que la Policía Local de Algemesí “trabaja de manera constante en la vigilancia de infraestructuras sensibles, como las vías ferroviarias, para prevenir este tipo de delitos”. Asimismo, ha advertido que los sabotajes en infraestructuras ferroviarias “pueden poner en riesgo la seguridad del servicio y de los usuarios, por lo que el Ayuntamiento ha reforzado la vigilancia en estos espacios”.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición judicial acusados de un presunto delito de robo con fuerza y daños en infraestructuras críticas.