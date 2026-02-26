La Policía Local de Algemesí detiene a dos hombres por el robo de 100 kg de cobre en las vías del AVE
Los implicados fueron interceptados de madrugada en las inmediaciones de la estación de tren
Agentes de la Policía Local de Algemesí han procedido a la detención de dos hombres como presuntos autores del robo de 100 kilogramos de cobre sustraídos de la infraestructura del AVE. Los detenidos, de 40 y 42 años y vecinos de Silla, fueron interceptados a las 5.15 de la madrugada del pasado martes, 24 de febrero, en las inmediaciones de la estación de tren de Algemesí, cuando transportaban una maleta con el material sustraído y herramientas de corte, entre ellas unas cizallas, según han informado fuentes municipales.
En el momento de la intervención, los sospechosos reconocieron haber cortado el cableado de las vías en un punto situado a dos kilómetros del municipio. Posteriormente, acompañaron a los agentes hasta el lugar de los hechos, donde se comprobó que la valla perimetral había sido cortada y que había más material preparado para su traslado.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, ha señalado que la Policía Local de Algemesí “trabaja de manera constante en la vigilancia de infraestructuras sensibles, como las vías ferroviarias, para prevenir este tipo de delitos”. Asimismo, ha advertido que los sabotajes en infraestructuras ferroviarias “pueden poner en riesgo la seguridad del servicio y de los usuarios, por lo que el Ayuntamiento ha reforzado la vigilancia en estos espacios”.
Finalmente, los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición judicial acusados de un presunto delito de robo con fuerza y daños en infraestructuras críticas.
- La urbanización del mayor polígono industrial de Alzira 've la luz al final del túnel' tras 25 años con las obras paralizadas
- Anitín inyecta 60 millones en una ampliación de su fábrica de Castelló que creará 150 empleos
- Silencio, respeto y discreción en el domicilio de la familia Tejero en Alzira
- Fallece un vecino de Alberic que se encontraba hospitalizado tras un accidente con un patín eléctrico
- Una perforación accidental de la tubería deja sin gas a una decena de pueblos de l'Horta Sud y la Ribera y pedanías de València ciudad
- Alzira activa la ordenanza que contempla multas de 3.000 € por tener solares sucios
- De Paraguay al corazón de las Fallas de València: El guaraní se abre paso en los talleres falleros
- Educación atiende la petición de Alzira para cerrar los colegios el 16 de marzo por las Fallas