Algemesí identifica 2.400 vecinos con movilidad reducida en caso de afrontar evacuaciones por inundación

Más de 2.400 vecinos de Algemesí presentan problemas de movilidad y precisarían de una atención especial en caso de que una situación de emergencia obligara a evacuar la ciudad. El dato figura en el nuevo plan de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones que la corporación municipal ha acordado someter a información pública como paso previo a su aprobación. El documento contempla la organización de simulacros para que la población sepa cómo actuar una nueva catástrofe natural y también prevé la instalación de un sistema de megafonía fijo en las calles -una medida ya anunciada por el equipo de gobierno- para alertar a la población en caso de necesidad, según se desprende del debate que se registró en el pleno celebrado el jueves.

El nuevo documento es en realidad una actualización del ya existente, homologado en 2019 y que tocaba revisar al haberse cumplido el plazo del seis años. Este plan se ha adaptado a la realidad que mostró la dana en el municipio de la Ribera más afectado por el histórico desbordamiento del Magro. De hecho, el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Kiko Reinoso, admitió que se trataba de una “metamorfosis” necesaria “por la coyuntura y porque la realidad nos ha hecho ver de su importancia”, expuso el edil en el pleno.

El plan tiene como objetivos principales diseñar la estructura organizativa para intervenir en una emergencia por inundación en el municipio, identificar los elementos vulnerables en función del análisis del riesgo y de sus niveles en las diferentes zonas del término municipal y delimitar las áreas en base a posibles requerimientos de intervención, especificar los procedimientos de información y alerta a la población y desarrollar el catálogo de recursos disponibles, así como los mecanismos para su permanente actualización.

La oposición reconoció a abundante información que aporta un plan totalmente nuevo y lamentó no haberlo recibido con más tiempo de antelación para poderlo estudiar y no haber tenido la ocasión de aportar ideas durante su elaboración. El portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez, alertó de que el apartado de población con necesidades especiales si recoge estas 2.416 personas con movilidad reducida en base a los informes de Servicios Sociales, pero no otros grupos de población que también puede requerir una atención especial como invidentes, personas sordas o simplemente personas de edad muy avanzada. Por otra parte, cuestionó que el plan cuente con anexos específicos en caso de rotura o accidente en las presas de Forata y Bellús, pero no en la de Tous cuando Algemesí ya sufrió la pantanada.

El concejal socialista Ángel Ferrer incidió en el mismo dato de la población con problemas de movilidad y, tras señalar que evacuar a más de 2.000 personas supone “un reto muy grande”, emplazó a que se realicen simulacros y se forme a la población para que sepa cómo actuar.

Kiko Reinoso repasó los trabajos realizados desde que el pasado mes de junio se impulsó la revisión del plan contra inundaciones, defendió que todos los datos aportados buscan confeccionar un documento realista y manifestó la voluntad del equipo de gobierno de organizar simulacros nada más sea posible. Sobre los nuevos sistemas de aviso con megafonía, detalló que el ayuntamiento se ha acogido a una línea de subvenciones de la diputación por la que ha recibido 122.000 euros.