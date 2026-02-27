El Alzira FS visita al colista con el objetivo de reengancharse a la salvación

Importante jornada para los equipos que luchan por la permanencia en la Primera División del fútbol sala español. Los seis últimos clasificados se enfrentan entre sí, por lo que hasta seis equipos pueden dejarse puntos por el camino. Este viernes, Noia FS (11.º) recibe a Industrias (13.º); el sábado se miden Peñíscola FS (12.º) y Osasuna (14.º); y el domingo, a las 17:00 horas, se juega un duelo directo entre Ribera Navarra (16.º) y Family Cash Alzira FS (15.º).

Los de Braulio Correal tienen la posibilidad de dar un golpe casi definitivo a los tudelanos, que solo suman seis puntos y han ganado un partido de 19. Desde aquel 25 de octubre, cuando lograron su única victoria, únicamente han empatado un encuentro y han perdido once, incluidas las seis últimas derrotas. “Pese a los números, no hemos de fiarnos en absoluto. La clave ha de seguir estando en mantener la portería lo más cerrada posible”, comentó el técnico alzireño. “Haber encajado dos y un gol contra Jimbee Cartagena y Viña Albali Valdepeñas nos permitió ganar”, añadió. Además, Ribera Navarra queda señalado en el recuerdo de esta temporada por ser el primer rival al que se venció tras siete derrotas consecutivas.

La semana, además, ha sido terrible en el apartado de lesiones. La salida de Yunii tocado en el partido ante Valdepeñas se ha confirmado como una rotura de la unión miotendinosa del aductor mayor, lo que le mantendrá de baja entre seis y ocho semanas. Así, podría estar disponible para los cuatro o cinco últimos partidos de Liga, tres de ellos en casa. A la ausencia del segundo máximo goleador del equipo, con 10 tantos, se suma la del otro pívot, Cola, autor de tres. “Es el único puesto que no lo tenemos triplicado. Por lo menos las otras líneas están aportando al bagaje goleador general”, indicó Braulio.

En ataque, el reparto de goles lo lidera Rubi con 14, seguido de Cristian Povea e Ivi con siete cada uno; Pablo García lleva seis y Lechero, tres. Por su parte, el ex pívot de El Ejido, que tuvo que disputar ocho minutos más de lo habitual, sufre una rotura en el cuádriceps y afronta un periodo de recuperación de cuatro a seis semanas. Por último, Darrieer volverá a estar alejado de las canchas alrededor de mes y medio. “Tiene una microrrotura en el sóleo que necesita que pare para volver al 100%”, explicó el entrenador. A estas tres bajas se une la ya consabida de Peiró.