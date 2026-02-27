El ayuntamiento sale al rescate del ciclo de "mascletaes" de las Fallas de Alzira

La concejal de Fiestas de Alzira, Gemma Alós, ha presentado este viernes en solitario el programa pirotécnico de las próximas Fallas, que contempla siete espectáculos, seis "mascletaes" del 14 al 19 de marzo, y una "Nit del Foc" el día 18. La principal novedad, no obstante, radica más allá de programar una "mascletà" más que el año pasado, en que es el ayuntamiento el que, por primera vez en muchos años, asume la organización y financiación de todas las "mascletaes" después de que la Junta Local Fallera le comunicara que no contaba este año con patrocinadores, según ha manifestado Alós, lo que ha obligado al consistorio a duplicar el presupuesto previsto inicialmente. "No queríamos dejar tirado a ningún pirotécnico, ni dejar a la gente sin 'mascletaes'", ha señalado la concejal de Fiestas.

"Espero que no se repita y sea algo puntual", ha comentado Gemma Alós, mientras recordaba que el ayuntamiento y la Junta Local Fallera compartían la financiación del ciclo de "mascletaes", uno de los atractivos de las fiestas tanto para los falleros como para la ciudadanía en general. La edil ha recordado que inicialmente la JLF asumía íntegramente el coste del programa pirotécnico, si bien desde hace unos años la financiación era compartida. Alós ha abogado por recuperar esa fórmula el próximo año. De momento, ha detallado que la concejalía de Fiestas se ha visto obligada a duplicar la partida inicial de 21.000 euros (más IVA), al considerar que con ese dinero el programa únicamente podría contemplar cuatro espectáculos (cuatro 'mascletaes' o tres y la 'nit del foc'), lo que se consideraba una oferta pobre. El ayuntamiento ha inyectado otros 22.000 euros para completar una programación con seis '"mascletaes" y un castillo de fuegos artificiales.

Vulcano debuta en Alzira

Pirotecnia Vulcano, que tiene una sede en Turís, abrirá fuego en Alzira el sábado 14 de marzo, en la que será el primer espectáculo que dispara en la plaza del Reino de Alzira.

El programa lo completan Hermanos Caballer, que disparará el día 15 a las 14 horas, Pirotecnia Alto Palancia lo hará el día 16, Pirotecnia Valenciana el martes 17 mientras que la firma local Crespo ofrecerá los dos espectáculos del día 18, tanto la "mascletà" como la "nit del foc" y la "mascletà" que cerrará el programa el día 19.

El pirotécnico Vicente Rodríguez, de Crespo, ha detallado que todas las "mascletaes" salvo la del día 19 son de tipo A, lo que supone un máximo de 50 kilos de pólvora como peso máximo reglamentdo, mientras que la del día 19 será de tipo B, categoría para los espectáculos en los que se dispara entre 50 y 100 kilos de pólvora. Rodríguez ha preferido mantener en secreto cuántos kilos conformarán esa "mascletà". También ha comentado que nunca antes se ha disparado en Alzira una "mascletà" de estas características.

El programa pirotécnico también incluye el domingo 15 "la nit del foc antic", un acto que sí organiza la Junta Local Fallera de Alzira, según ha expuesto Alós.

La Junta Local Fallera sí ha encontrado patrocinadores para rescatar el concurso de paellas y disparar una "mascletà" el día 15 de marzo en homenaje a Paco Ramírez, el principal artífice de la época dorada de este certamen como patrocinador a través de la empresa Ricard, fallecido recientemente.