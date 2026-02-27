Desaparecido un menor de 16 años en Alzira.

La preocupación se ha instalado en Alzira tras la desaparición de Emilio, un menor de 16 años cuyo paradero se desconoce desde ayer, 26 de febrero. Las autoridades han activado los protocolos de búsqueda y solicitan la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero lo antes posible.

Según la información facilitada, el joven mide aproximadamente 1,65 metros de altura, moreno y tiene los ojos marrones. La última vez que fue visto vestía un chándal negro. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la desaparición.

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana en las primeras horas tras una desaparición. Cualquier persona que crea haber visto al menor o que pueda aportar algún dato relevante puede comunicarlo a través de la página oficial habilitada por el Ministerio del Interior. También se puede contactar de forma inmediata con la Policía Nacional llamando al 091.

Asimismo, está disponible el teléfono 116000, gestionado por la Fundación ANAR, servicio especializado en ayuda a niños y adolescentes en riesgo, que funciona las 24 horas del día y de manera gratuita.