La compañía de Cullera JM Gestión Teatral opta a dos Premios Max con el espectáculo “Voilà”

La compañía JM Gestión Teatral, que tiene su sede en Cullera, ha sido seleccionada recientemente candidata en dos categorías para la próxima edición de los Premios Max. El espectáculo “Voilà”, interpretado por Juanfran Sáez y Alberto Jiménez de Dios, ha sido merecedor de dos de las distinciones más importantes: mejor espectáculo infantil y familiar y mejor autoría para Julio Martí Zahonero.

Los Premios Max son los reconocimientos más importantes a nivel nacional dentro de las artes escénicas y destacan la originalidad, la calidad y la profesionalidad de aquellas producciones más relevantes que se realizan en toda España a lo largo del año.

JM Gestión Teatral ha consolidado su trayectoria a lo largo de más de 28 años apostando por un teatro dirigido a público infantil y familiar, en el que se combinan diferentes disciplinas artísticas como el teatro de objetos, las sombras, la magia, los títeres, etc. Una compañía que ha sabido crear su propio sello artístico gracias a unas potentes puestas en escena y unos contenidos pedagógicos que llegan a espectadores de todas las edades.

Según la propia compañía, sus espectáculos están pensados para niños “de tres a cien años”. Más de 30 producciones que han recorrido todo el territorio nacional avalan la calidad y el prestigio de una compañía teatral que continúa apostando por la innovación y el poder de la escena generando atmósferas y provocando emociones en todos los espectadores.

“Voilà” se estrenó el año pasado y ya supera las cien representaciones. Un éxito de crítica y público que destaca a día de hoy en el panorama escénico nacional y que pone el punto de mira en temas tan actuales como el “bullying” y la reconciliación con una puesta en escena realmente inédita y emotiva que cautiva a público de todas las edades. Algunas de las voces más influyentes del panorama teatral nacional como José Luis Vega, técnico de Cultura de la Diputación de Badajoz, han destacado que “Voilà” transforma objetos cotidianos en un universo de ternura, inteligencia y esperanza sobre la diversidad y el crecimiento emocional. Juan Luis Artacho, responsable de programación de Málaga Procultura, asegura que el espectáculo es una pequeña joya emocionante y necesaria sobre el respeto, la tolerancia y la empatía. Encarna Dolz, gestora cultural del Teatro L’Agrícola concluye que “Voilà” es una historia muy bien contada sobre acoso escolar con un final tan bonito que llega al corazón. El espectáculo continuará su gira durante todo el 2026 no solo en la Comunitat Valenciana sino en otras comunidades como Madrid, Andalucía, Extremadura, Baleares, Murcia o Cataluña.