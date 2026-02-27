La Generalitat se abre a negociar con las fallas las bases del concurso de llibrets para 2027

La Generalitat Valenciana ha comunicado a las juntas locales y a las comisiones falleras de la Comunitat Valenciana su intención de negociar las bases que regulan el concurso de llibrets, después de que más de un centenar de asociaciones manifestaran su preocupación por el cambio de criterios en la edición de este año, que, a su juicio, implicaba priorizar la inversión económica frente al contenido cultural y lingüístico.

El director general de Política Lingüística, Vicent Satorres, ha explicado que la actualización de las bases reguladoras, que no se habían modificado desde 2016, “se ha hecho con el objetivo de adaptarlas a la normativa vigente en materia de subvenciones, control y fiscalización, garantizando así una gestión rigurosa y transparente y ajustada a derecho de los fondos públicos”.

Transparencia

Al respecto, ha insistido en que “la nueva obligación de acreditar el coste y el pago efectivo de los llibrets no tiene ninguna voluntad de complicar la tarea de las comisiones ni de poner obstáculos adicionales. Responde, simplemente, a la necesidad de reforzar la transparencia y la correcta gestión de los fondos públicos”.

Durante una reunión telemática, Satorres ha trasladado a los participantes la “clara voluntad” de la Generalitat de “continuar colaborando estrechamente con el mundo fallero, escuchando sus aportaciones y reforzando los mecanismos de apoyo a los llibrets de falla”. En este sentido, las juntas locales falleras han trasladado diferentes propuestas y reflexiones, incidiendo en la importancia de los premios como motor de calidad y evolución de los llibrets, así como en la necesidad de seguir mejorando los criterios de valoración, sugerencias que el director general ha recogido.

La cita concluyó con el compromiso de que, una vez finalice el proceso de 2026, se convocará una nueva reunión para evaluar esta convocatoria con la finalidad de introducir y consensuar mejoras que permitan avanzar hacia un modelo más eficaz, participativo y adaptado a la realidad del mundo fallero.

Estandarte acreditativo

Satorres también ha anunciado que se ha propuesto una medida excepcional para este año: la elaboración de un estandarte acreditativo para cada falla participante en la convocatoria, que será remitido a las juntas locales antes del 14 de marzo para que pueda ser entregado durante las fiestas.

“Además, la Generalitat tiene previsto celebrar una jornada de reconocimiento de la importancia de la literatura fallera a través de los llibrets de Fallas. Esta acción contará con la colaboración de agentes del mundo fallero. Con estas iniciativas se quiere garantizar que todas las comisiones cuenten con un reconocimiento visible de la participación y la relevancia de los llibrets”, ha concluido.