La Mancomunitat de la Ribera Alta promueve una juventud activa a través de un nuevo proyecto europeo

La Mancomunitat de la Ribera Alta se ha incorporado a un nuevo proyecto europeo con el que busca promover una juventud activa en la comarca. La iniciativa se centra en el valor del voluntariado social y cultural juvenil como pilar fundamental para el crecimiento de las comunidades.

Bajo el nombre de CERV-ACTIVE-YOUTH, el programa se presenta con la finalidad de organizar eventos internacionales de encuentro entre personas de diferentes países europeos, con actividades de intercambio y comparación sobre la riqueza del patrimonio cultural de la Unión Europea, expresada a través de actividades culturales.

En el proyecto participan instituciones de cinco países europeos. Tres son de Italia: el Ayuntamiento de Bastia Umbra, que actúa como coordinador, además de las asociaciones Bastia Gemellaggi y Ente Palio di San Michele. Asimismo, forman parte de la iniciativa la Mancomunitat de la Ribera Alta; los ayuntamientos de Luz-Saint-Sauveur (Francia) y Gjirokaster (Albania); y dos socios de Hungría: el Ayuntamiento de Karancslapujtö y la asociación Karancs Kincse Közhasnú Egyesület.

Según ha explicado la Mancomunitat de la Ribera Alta, este programa tiene como objetivos crear y desarrollar la cooperación entre redes de ciudades, basada en una visión común a largo plazo para el futuro de la integración europea, y fomentar la participación democrática de la ciudadanía mediante el intercambio de buenas prácticas, potenciando la riqueza y diversidad del patrimonio cultural europeo.

Este viernes, 27 de febrero, se ha celebrado el primer encuentro del proyecto, que se desarrollará hasta septiembre de 2027: una reunión en línea con más de 100 participantes. En ella se ha presentado CERV-ACTIVE-YOUTH con la intervención de expertos y especialistas en juventud, asociaciones juveniles y culturales, y representantes de organizaciones públicas y privadas. Por parte de la Mancomunitat de la Ribera Alta han participado la Agrupación Local Jove de Antella, la Asociación Nova Muixeranga de Algemesí y el grupo estable de jóvenes del programa de Corresponsales Juveniles de la Mancomunitat.

Noticias relacionadas

La presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler, ha valorado la iniciativa en los siguientes términos: “La participación en este proyecto nace de una convicción clara: la juventud es esencial en la construcción del presente y del futuro de Europa. El voluntariado social y cultural de los jóvenes representa mucho más que solidaridad; es un motor de cohesión social, de preservación del patrimonio y de proyección de nuestra identidad colectiva. En territorios como el nuestro, con municipios rurales y de interior con gran riqueza cultural, esta implicación resulta especialmente valiosa”.