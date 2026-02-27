Montroi da diez días a los herederos antes de derribar los 170 nichos que destrozó la dana

El Ayuntamiento de Montroi ha dado un plazo de diez días hábiles, a contar desde este jueves, a los herederos de los 170 nichos dañados por la dana para que se den por informados del estado de ruina de los bloques uno y dos del cementerio municipal. Se trata de un paso previo a la exhumación de los restos, la reconstrucción desde cero de los tramos afectados por el temporal y su posterior traslado a las nuevas tumbas.

Cubierta de tejas deteriorada que propicia la entrada agua. / Levante-EMV

El consistorio detectó las deficiencias a finales de diciembre de 2024. Los técnicos alertaron de que su estado no permitía reparaciones: debían derribarse y levantarse de nuevo. Los bloques a demoler son antiguos, ya que se construyeron alrededor de los años sesenta. En consecuencia, acumulaban deficiencias propias del paso del tiempo, que se agravaron con el episodio de fuertes precipitaciones. “Se abrieron”, en palabras del alcalde, Manolo Blanco, ante la gran cantidad de agua que acumularon.

Durante meses, el Ayuntamiento de Montroi ha intentado contactar con los herederos para informarles de lo sucedido y de la necesidad de actuar, dada la posible afectación a la salubridad que puede generar una situación como la descrita. De hecho, se ha considerado una actuación prioritaria por este motivo, pero este tipo de procesos son más lentos de lo que parece. Además, pese a ello, no ha sido posible localizarlos a todos. “Hablamos de mucha gente. Son unos 170 nichos. Algunos pasan de padres a hijos y de estos a los nietos, aunque también pueden llegar a sobrinos. Hay propietarios con los que no hemos podido contactar”, ha detallado Blanco.

Unos 400.000 euros

Por ello, el Ayuntamiento ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el inicio del procedimiento de declaración de ruina de ambos bloques, con el objetivo de que cualquier persona interesada se dé por informada y pueda presentar, si así lo desea, alegaciones en un plazo de diez días hábiles, a contar desde el jueves 26 de febrero. Una vez superado este trámite administrativo, el consistorio licitará la obra, para la que cuenta con una inversión cercana a los 400.000 euros gracias a fondos estatales para la reconstrucción.

Grieta en un bloque de nichos. / Levante-EMV

La intervención consistirá, por un lado, en la exhumación de los restos de los bloques uno y dos. “Estos se depositarán en un tramo de nueva construcción, que no podemos completar porque las ayudas están previstas para que recuperemos el patrimonio municipal dañado, no para que ganemos”, detalla Manolo Blanco, quien añade: “Además de esta infraestructura provisional, el Ayuntamiento tiene un conjunto de unos sesenta nichos que también se podrán usar para este fin”.

A continuación, se reconstruirán desde cero los bloques dañados y, una vez concluida la obra, se depositarán de nuevo los féretros en su interior. Aunque todavía faltan semanas para que la maquinaria se ponga a trabajar en el cementerio de Montroi, Blanco confía en que la intervención pueda completarse poco después del verano, “antes de que vuelva la época de lluvias”.