La Ribera se prepara para un intenso fin de semana fallero

El fin de semana en el que febrero dará paso a marzo solo puede significar una cosa: los actos relacionados con las Fallas ganan protagonismo en la Ribera, una comarca en la que la fiesta valenciana más universal se celebra por todo lo alto.

La agenda no puede llegar más cargada. Alzira dará el pistoletazo de salida a las fiestas josefinas con una Crida en la que, año tras año, se pone de manifiesto la relevancia que tienen para la ciudad, al concentrar a un elevado número de asistentes. A las 17:30 horas se celebrará la tradicional misa en memoria de los falleros difuntos en la iglesia de Santos Patronos. Las falleras mayores y sus cortes, los representantes de la JLF (Junta Local Fallera) y las autoridades municipales desfilarán hasta la casa consistorial, donde tendrá lugar uno de los actos más importantes del calendario. Al día siguiente, se ha previsto una fiesta infantil con globotá a partir de las 10:30 horas, mientras que por la tarde, a las 19:00 horas, el Gran Teatre albergará la Gala de la Cultura Fallera.

También vivirá un fin de semana muy festivo la ciudad de Algemesí, que, tras la inauguración de la Exposició del Ninot (viernes, a las 19:30 horas, en el Museu Valencià de la Festa) y la posterior presentación del cartel anunciador, se prepara para la Crida. La plaza Major reunirá a centenares de falleros en un acto que culminará con el disparo de un castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Coeters Dragón. El domingo, la agenda tendrá continuidad con la entrega de los bunyols amb brillants (12:15 horas, en la plaza Major). A las 14:00 horas, en el parque Salvador Castell, la pirotecnia Nadal Martí disparará la primera mascletà de las fiestas.

Otro de los municipios de la comarca que dará la bienvenida a las Fallas en la Ribera este fin de semana es Carlet, donde la Crida está prevista para este sábado, a las 20:00 horas, en la casa consistorial. La fiesta tendrá continuidad, ya que la plaza España acogerá, a partir de las 00:00 horas, una actuación de la orquesta La Tribu.

Alginet también ha programado su Crida para este fin de semana. Será el domingo: a las 10:30 horas, las comisiones desfilarán desde el casal de Foc i Flama para finalizar en la plaza del Ayuntamiento, donde a las 13:30 horas se celebrará el multitudinario acto.