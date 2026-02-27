Sueca se moviliza por una sanidad pública “digna y sin listas de espera”

Nueva concentración convocada por la Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública de la Ribera, esta vez en Sueca. Los participantes se han concentrado a las 12.00 horas ante el centro de salud de la calle Les Palmeres para reclamar una sanidad 100% pública, universal y de calidad.

Bajo consignas en defensa de una atención más digna y humana, los asistentes han denunciado las dificultades para conseguir cita médica, la falta de personal y el incremento de las listas de espera; una situación que, aseguran, repercute directamente en la calidad asistencial y en la salud de la población.

Portavoces de la plataforma han valorado muy positivamente la respuesta vecinal, subrayando que la movilización evidencia el malestar existente en la comarca ante lo que consideran un progresivo deterioro de la atención primaria. “La sanidad pública es un derecho, no un negocio”, han insistido durante la lectura de un manifiesto en el que han reclamado más inversiones, refuerzo de plantillas y estabilidad laboral para el personal sanitario.

Los organizadores han recordado que las reivindicaciones no se limitan a un problema puntual del municipio, sino que afectan al conjunto del Departamento de Salud de la Ribera. En este contexto, han aludido a la necesidad de consolidar el modelo de gestión pública tras la reversión del Hospital de la Ribera y de fortalecer especialmente la atención primaria como pilar básico del sistema sanitario.

Durante la concentración se han escuchado críticas a la sobrecarga asistencial que soportan los profesionales, así como a los retrasos en pruebas diagnósticas y consultas especializadas. Los participantes han advertido de que estas demoras pueden agravar patologías y generar desigualdades en el acceso a la atención sanitaria.

La movilización se ha desarrollado en un ambiente reivindicativo, pero tranquilo, y ha concluido con un llamamiento a mantener la presión social y a continuar promoviendo iniciativas en defensa de unos servicios públicos comunitarios y al servicio de la ciudadanía.