El Alzira recibe al Hércules B en un partido marcado por las bajas y las urgencias

Superado el “Tourmalet” de enfrentarse consecutivamente a cuatro equipos de la zona alta de la clasificación, la UD Alzira ha de ofrecer a sus aficionados una victoria que le empiece a sacar de la parte baja de la clasificación. De hecho, si no ganara al Hércules B este domingo a las 17’30 en el Luis Suñer Picó, caería al descenso si el Roda ganara al At. Levante o el miércoles al Ontinyent en partido aplazado.

Los herculanos son un equipo joven al que le pasa factura no cerrar los partidos. Con siete encuentros perdidos podría estar en la zona media alta, pero los diez empates le han llevado a ocupar la 12ª posición. Robert Campillo presentará un equipo de circunstancias lastrado por bajas de distinta naturaleza. El extremo izquierdo Tutú está sancionado por acumulación de amonestaciones. A él se le une el portero Mompeán que ya es un fijo con el Hércules de 1ª RFEF, al que se le unirá el mediapunta y máximo goleador del equipo Guti. El eldense fue un dolor de cabeza en el partido de ida jugado en la Solana con sus pases a la delantera y su gol. Campillo también tiene lesionados a sus delanteros Álex Petag y Avelino.

Por su parte, a Carlos Sapiña también se le ha llenado la enfermería. Además de perder por sanción a Gomis, sigue siendo baja Manu Castillo “del que nos tendremos que olvidar aún por un tiempo”; Abraham, que aunque estuvo convocado, no estaba para jugar contra el Castellonense y es más que seria duda. “Corrimos demasiado en la primera semana sin forzarlo, pero aún no se siente cómodo por un tirón en el isquio, que no es rotura pero le causa molestia. Estoy más tranquilo en esa posición porque tengo a Sento y Carles Marco”, añadió el cullerense.

Pau García tenía de 4 a 6 semanas de baja y lleva dos. Dieguito, aunque no está al 100%, podría intervenir mucho más que los cinco minutos del último partido en Castelló. “Tenía una molestia que no es grave pero si no paraba, podría romperse. Por eso jugó lo mínimo. No sé si el domingo será titular para ser sustituido o saldrá desde el banquillo”. La noticia inesperada ha sido la lesión de Rigo. El mallorquín no había tenido ninguna contusión ni dolor muscular pero “ha tenido una dolencia que fue a tratarse y esperamos que sea menos y se quede en duda”, concluyó Sapiña.

El Hércules B solo ha jugado una vez en el Suñer Picó. Fue en la temporada 2019-20 en que perdió 1-0 con gol de Granados.