Diez empresas optan a construir el cauce de alivio que conectará el Barxeta con el Xúquer en Carcaixent

Ocho empresas constructoras han presentado ofertas a la licitación convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para ejecutar las obras de encauzamiento del barranco de Barxeta en Carcaixent y el muro de conducción del flujo para captar aguas desbordadas y evitar que entren en el casco urbano. Se trata de una de la cinco actuaciones que se declararon prioritarias para evitar inundaciones en Alzira y Carcaixent y que la Dirección General del Agua sacó a subasta a finales de diciembre, por un importe de 9.796.192 euros (IVA incluido), como la Fase II de la intervención diseñada en el Barxeta.

La Fase I, también licitada en aquel momento por un montante de 5 millones de euros (IVA incluido), y que consiste en la creación de un cauce de alivio del Barxeta hasta el Xúquer, ha despertado el interés de una decena de empresas, según la información publicada en la plataforma de contratación del Estado.

El ministerio ha salvado así los recelos iniciales de las empresas que, al menos en València, llegaron a barajar un plante al considerar que los precios no estaban ajustados al mercado, según ha reconocido el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que ha destacado que con el proceso ya en esta fase y con los plazos administrativos correspondientes “las obras deberían empezar después del verano”.

“La reconstrucción tras la dana está generando mucha demanda de medios, lo que está encareciendo los precios. Hubo inicialmente una queja por los precios de salida, pero creemos que los precios sí están ajustados al mercado, otras cosa es que después se hagan bajas en el proyecto que no proceda hacerlas”, ha comentado Polo.

El presidente de la CHJ ha señalado que los otros dos proyectos que corresponden a la CHJ, la construcción de la mota de Cogullada y la zona de laminación en la confluencia del Barxeta con el barranco de la Casella, se licitarán “en cuanto abramos el presupuesto de la CHJ este mes de marzo”.