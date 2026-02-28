Vicente del Bosque, un Embajador con valores del COTIF de l'Alcúdia

El COTIF no se puede entender sin Vicente del Bosque. Prácticamente desde el inicio, el mejor entrenador de la historia de España estuvo vinculado al torneo alcudiano. Y lo hizo porque creyó que el escaparate valenciano representaba una oportunidad de oro para jóvenes futbolistas pero también porque, como ha manifestado en innumerables ocasiones, puso y sigue poniendo en valor el trabajo desinteresado desarrollado por un grupo de fanáticos del deporte de un pequeño pueblo del interior del territorio valenciano.

Es por eso que desde su presencia en la grada a principios de los años noventa, cuando acudía como representante de la cantera del Real Madrid, nunca dejó de asistir, mutando su papel hasta convertirse en la cara visible más importante del COTIF. Hoy es su Embajador, el representante máximo del torneo en el mundo. Y no solo eso, es el apoyo clave para seguir en pie.

No es ningún secreto afirmar que Vicente del Bosque ha estado en el COTIF siempre que se le ha reclamado. Casi como curiosidad (pero también como secreto que confirma su bondad y su compromiso), el técnico salmantino llegó a salir de su ciudad una mañana para acudir a un acto del torneo en l’Alcúdia y volver a dormir en su casa por la noche. Siempre le ha gustado conducir y a pesar de que el COTIF siempre ha querido arroparlo y ofrecerle las mejores condiciones cuando ha pisado tierra valenciana, Vicente es mucho de su gente y no desaprovecha ocasión alguna de estar en casa. Cumple con quienes se lo piden, pero vuelve a casa tan pronto como puede.

El exseleccionar nacional firma en el libro de honor. / Cesar March

Es uno de los grandes señores de España. Una palabra que concentra bonhomía y autoridad. Saber estar y elegancia. Es un hombre bueno. En el COTIF lo saben porque nunca ha negado una fotografía a nadie que se la ha pedido y muchos en l’Alcúdia guardan un auténtico álbum de momentos con él.

Desde aquellos primeros viajes a l’Alcúdia como representante del staff técnico del Madrid, Del Bosque ya nunca dejó de asistir. Fue testigo en las gradas de Els Arcs de la participación de Raúl González en el trofeo, justo antes de dar el salto con Valdano al primer equipo y convertirse en una leyenda blanca. Con el paso de los años y los logros tanto en el club merengue como con la selección española mantuvo su vinculación al torneo y ayudó desde la Federación Española de Fútbol a que el COTIF creciese en el mundo, con la participación de numerosas selecciones internacionales.

En 2009 estuvo en l’Alcúdia para dar una conferencia-coloquio sobre el fútbol base. Tras convertirse en campeón del mundo en Sudáfrica con España en 2010, una de las primeras localidades que visitó la copa mundial, acompañada de Del Bosque, fue l’Alcúdia, en uno de los actos más multitudinarios que se recuerdan. La gente de la localidad, pero también de municipios colindantes, vibraron con el trofeo y aprovecharon para sacarse una instantánea histórica.

Insignia de oro de l'Alcúdia

En 2011, el Comité Organizador nombró al por entonces seleccionador de España como "Embajador de honor por todo el mundo". La organización del COTIF aseguraba que Del Bosque “siempre ha creído en el torneo". El alcalde por entonces de l’Alcúdia, Robert Martínez, le impuso la insignia de oro, la máxima distinción del municipio.

El homenajeado con las autoridades desplazadas a l'Alcúdia y miembros del jurado. / Cesar March

En el verano de 2014 la inauguración del torneo contó con dos espectadores de excepción: el exseleccionador español y también el responsable por entonces de Brasil, Carlos Bledorn ‘Dunga’. Por su parte, en 2016 el ya exseleccionador nacional dio la bienvenida en la inauguración oficial a los equipos participantes en la trigésimo tercera edición del torneo alcudiano. Tras el acto que se celebró en la Casa de la Cultura, dio comienzo la ceremonia inaugural del trofeo en el campo municipal Els Arcs, con el posterior encuentro entre las selecciones nacionales de México y Costa Rica.

Fue uno de los impulsores del Premio Good People COTIF, que recibió ayer viernes. Desde los primeros pasos del galardón formó parte del jurado y ayudó desinteresadamente, como siempre, a incorporar a otros insignes representantes del mundo del deporte, la cultura o el empresariado. Su labor fue clave para el prestigio del galardón desde el minuto cero. Los premiados siempre han valorado la reputación del jurado y eso fue obra de Del Bosque gracias a su excelsa base de contactos.

En 2022, el COTIF aprovechó la presentación del 38º torneo en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, para erigir el exseleccionador Vicente del Bosque como Presidente de Honor del torneo. Lo quiso hacer para mostrar el agradecimiento por el apoyo incondicional que ha recibido siempre de un hombre que tocó con la selección española la cima del mundo, pero que nunca perdió sus orígenes y siempre volvió y vuelve por l’Alcúdia para demostrar su apoyo al fútbol base y al campeonato valenciano.

Según explicó Eliseu Gómez, presidente del COTIF: “Vicente ha permitido que el COTIF, de su mano, dé un salto cualitativo inconcebible. Él ha sido clave en el crecimiento, en el prestigio indudable que el COTIF tiene en el mundo. Del Bosque es imprescindible en el torneo. Y no sólo porque representa lo mejor que se puede conseguir en el mundo del deporte, sino también porque sus valores son innegociables, siempre atento, siempre empático, siempre amable, siempre cercano. También siempre comprometido con las causas solidarias, con la igualdad de géneros, con lo mejor que representa la sociedad. El COTIF no podría tener mejor Presidente de Honor”.

Una relación que ahora, en 2026, fructifica en el Premio Good People COTIF. Pocos lo merecen como él.