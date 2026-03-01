El cantante King África sorprende en la "Crida" de Cullera

Cullera ya está en Fallas. La ciudad vivió la noche de este sábado una de las "Cridas" más multitudinarias y vibrantes de los últimos años, un acto que quedará en la memoria colectiva por su potencia festiva y por una aparición estelar que hizo honor al grito que resonó en la plaza: “¡Booooooomba!”.

Cullera ha vivido este sábado una "Crida" multitudinaria. / Levante-EMV

El balcón del ayuntamiento se convirtió en el epicentro de la emoción cuando, tras las intervenciones institucionales y las palabras de las falleras mayores y sus cortes de honor, irrumpió por sorpresa el cantante King África, desatando la euforia en la plaza de España y en el entorno del Carrer del Riu. La interpretación de temas como ‘La Bomba’, ‘Paquito el chocolatero’ o ‘Salta’ transformó el corazón de la ciudad en una improvisada pista de baile, en una imagen tan festiva como simbólica del espíritu fallero.

Un momento de la "Crida". / Levante-EMV

La Crida, acto que marca el inicio oficial de las Fallas, reunió a las falleras mayores de Cullera y a las representantes de las dieciséis comisiones del municipio, que subieron al balcón consistorial para invitar al conjunto de la ciudadanía y a los visitantes a vivir intensamente el calendario fallero. Sus discursos, cargados de emoción e ilusión, pusieron el acento en la convivencia, la tradición y el orgullo de pertenencia a una fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

"No queremos guerras, queremos Fallas"

El mensaje compartido desde el escenario fue claro y rotundo: “No queremos guerras, queremos Fallas”. Una proclama que encontró eco entre el público y que convirtió la metáfora de la “bomba” en un canto a la música, la alegría y la cultura popular frente a cualquier forma de violencia. “Que la única bomba que suene en el mundo sea la de King África”, se escuchó entre aplausos.

El cantante King Áfrivca aparece en el balcón entre las imágenes de la proyección realizada sobre la fachada del ayuntamiento. / Levante-EMV

El espectáculo incorporó además un cuidado montaje audiovisual con video mapping proyectado sobre la fachada del ayuntamiento, que añadió una dimensión visual contemporánea a un acto profundamente arraigado en la tradición. Luz, sonido y tecnología se aliaron para subrayar el carácter innovador de unas Fallas que, sin renunciar a su esencia, buscan cada año sorprender.

Con esta "Crida", Cullera abre oficialmente un mes en el que la ciudad se transformará en un hervidero de actividad cultural, pólvora, música y monumentos falleros. Las comisiones ultiman ya los detalles de sus programas, mientras el calendario se encamina hacia la plantà y los días grandes de marzo.

Noticias relacionadas

La noche de este sábado, sin embargo, el protagonismo fue para la emoción compartida desde el balcón y para una plaza entregada que coreó cada canción. Cullera encendió la mecha de las Fallas 2026 con una explosión de alegría colectiva. Y, a juzgar por el ambiente vivido, la llama promete arder con más fuerza que nunca. Sin duda alguna la originalidad estuvo presente en este inicio de las fiestas josefinas en la localidad de la Ribera Baixa.