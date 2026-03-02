El Alzira pierde contra el Hércules (0-1) y cae a puestos de descenso directo

“No podemos tener más mala suerte”. La desesperación abrumaba al técnico de la UD Alzira, Carlos Sapiña, después de la derrota por 0-1 contra el Hércules B que sume al equipo azulgrana en posición de descenso directo tras la victoria del Roda contra el At. Levante.

“Tuvimos siete ocasiones claras y el Hércules no puso en dificultades a Vicent. No sé qué más podemos hacer desde fuera”, explicaba el cullerense. Sin un juego brillante, los alziristas tuvieron en sus botas las victorias en diferentes fases del encuentro pero una vez más, salen de vacío.

Sapiña cambió el centro de la defensa, alineando a Boronat y Jefrie, dando las bandas a Sento y Jorge Ruiz, por delante de Vicent Dolz. Con la ausencia de Rigo en el once por no estar al 100% optó por Chust para acompañar a Cristian, con Richard Franco y Bryan, que volvía a la titularidad cuatro partidos después. Traver y Dieguito completaban el once.

A los ocho minutos llegó la primera ocasión ribereña. El tiro de Traver fue desviado por Dieguito y Adrián desvió a córner con una estirada. Después volvería a ser Traver el que dispararía desde lejos aunque con menos peligro. Al cuarto de hora de nuevo el algemesinense remató de volea y en el 34 buscó con astucia el chut ajustado al poste, a pase de Bryan, que se le fue por poco. Dos después se produjo el primer disparo con peligro del Hércules protagonizado por el central Pablo Navarro, que remató cerca del palo una asistencia de Endika.

La segunda parte empezó sin cambios. El Alzira dio un paso adelante para controlar más el partido y eran los únicos que llegaban al marco contrario. Al principio del segundo acto con un disparo flojo de Richard Franco. Pasado el cuarto de hora el onubense Dieguito tuvo la victoria. Primero con un chut a bocajarro que estrelló en el cuerpo de Adrián y después otro que se le fue a la pierna izquierda y no definió. En el minuto 68 Sapiña hizo los primeros cambios. Quitó a Chust y Dieguito por Rigo y Tanque. A veinte para la conclusión, el delantero de Navarrés cabeceo bombeado sin peligro para Adrián. Todo lo contrario que el disparo de Jefrie desde 25 metros que forzó la estirada a córner de Adrián. A doce para el final Sapiña retiró a Boronat, al que unos calambres de diagnóstico desconocido le impiden acabar los partidos, y dio entrada a Bono. Corría el minuto 85 cuando un centro desde la izquierda intentó ser despejado múltiples veces por la defensa blaugrana, hasta que Bono intentó sacar a córner, con la mala suerte de que tropezó en Richard Franco y el balón llegó al herculano Pepe. Su primer disparo lo paró Dolz que ya no pudo hacer nada con el segundo.

Con el Alzira volcado, en el 95 Traver estrelló un derechazo en el larguero que podría haber dado el empate. “No era un resultado que quisiésemos pero habría sido el mal menor”, indicó Sapiña.

Los azulgranas jugarán el sábado a las 17 h. en El Regit contra el Atzeneta.