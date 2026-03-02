Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Control ferroviarioTiempo FallasJoan RomeroNou MestallaCatalá desoye AVLEmbalse ContrerasMultas buñuelosFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin

El Castellonense se distancia como líder pese a dejarse dos puntos en Vall d'Uixó (1-1)

Los locales lograron empatar en tiempo añadido

Un lance del partido entre el Castellonense y el Vall d'Uixó.

Un lance del partido entre el Castellonense y el Vall d'Uixó. / Levante-EMV

David Chordà

Alzira

Un gol en el minuto 93 arrebató dos puntos a la UD Castellonense que habrían dado aún más ventaja a los ribereños en lo alto de la tabla tras la derrota del At. Levante y el empate del At. Saguntino. "Aún así, estamos contentos porque sabíamos que era una salida difícil, con un rival que sabe muy bien jugar su fútbol", expuso Iñaki Rodríguez a la conclusión del partido.

El empate a uno en Vall d'Uixó otorga 51 puntos a los ribereños, por los 46 que tiene el At. Levante y los 43 del At. Saguntino al que le queda por jugar un partido aplazado el día 11 en Soneja.

El técnico alzireño alineó a Company; con Binu sancionado, Luis Sancho volvió a la titularidad en el lateral derecho, al que se unieron Enrique, Badal, Espeso; Siscar, Samper, Misffut, Murillo, Fidel e Iker Garijo. Germán Lidón, por un virus y Joe por molestias no pudieron viajar. 

Sobre la primera parte, "estuvimos muy bien por fases, con un Castellonense valiente y un rival que nos intentaba impedir nuestro juego". Los albinegros tuvieron dos ocasiones muy claras por una de los locales". Tras el descanso "debíamos dar un paso adelante" y a los siete minutos con un robo tras presión los ribereños recibieron un penalti que Iker transformó. Prats tuvo posteriormente un mano a mano que el portero sacó muy bien. Los valleros insistieron en el tramo final y en un rechace Megina logró el empate en el tiempo añadido. 

El domingo a las 11'30 horas, el Castellonense recibirá al Utiel en l'Almenà. 

Noticias relacionadas y más

Salutacions

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat rectifica y permite a Alzira desproteger un antiguo molino junto al barranco de la Casella para derribarlo
  2. Un juzgado anula la subida del 35% del IBI en Sueca por no aplicar antes otras medidas para paliar el déficit
  3. Diez juntas locales y cien fallas se rebelan contra el cambio de criterios en los premios de los llibrets de la Generalitat
  4. El rocambolesco intento de secuestro de una mujer en Polinyà de Xúquer acaba con cuatro detenidos
  5. Silencio, respeto y discreción en el domicilio de la familia Tejero en Alzira
  6. Tres perros atacan a un ciclista en Alzira: “Era como un documental de lobos que van en manada a por un ciervo, pero el ciervo era yo"
  7. Educación atiende la petición de Alzira para cerrar los colegios el 16 de marzo por las Fallas
  8. Los reparos de Cultura a la apertura de nuevos accesos paralizan otra vez las obras de consolidación del castillo de Corbera

El Castellonense se distancia como líder pese a dejarse dos puntos en Vall d'Uixó (1-1)

El Castellonense se distancia como líder pese a dejarse dos puntos en Vall d'Uixó (1-1)

El fotógrafo de l'Alcúdia Álvaro Ruiz se alza con el primer premio nacional en Arte Ilustrativo

El Alzira pierde contra el Hércules (0-1) y cae a puestos de descenso directo

El Alzira pierde contra el Hércules (0-1) y cae a puestos de descenso directo

El Gobierno licita por 13,1 millones las obras para evitar inundaciones en Benifaió y reforzar la línea del ferrocarril

La Ribera suma más medallas en el campeonato nacional de FP que comunidades como Extremadura, Cantabria o Madrid

Detenido en Algemesí un hombre que se encontraba en búsqueda y captura

Detenido en Algemesí un hombre que se encontraba en búsqueda y captura

El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina

El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina

La falla la Malva gana el concurso de "llibrets" de Alzira

La falla la Malva gana el concurso de "llibrets" de Alzira
Tracking Pixel Contents