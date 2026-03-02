El Castellonense se distancia como líder pese a dejarse dos puntos en Vall d'Uixó (1-1)

Un gol en el minuto 93 arrebató dos puntos a la UD Castellonense que habrían dado aún más ventaja a los ribereños en lo alto de la tabla tras la derrota del At. Levante y el empate del At. Saguntino. "Aún así, estamos contentos porque sabíamos que era una salida difícil, con un rival que sabe muy bien jugar su fútbol", expuso Iñaki Rodríguez a la conclusión del partido.

El empate a uno en Vall d'Uixó otorga 51 puntos a los ribereños, por los 46 que tiene el At. Levante y los 43 del At. Saguntino al que le queda por jugar un partido aplazado el día 11 en Soneja.

El técnico alzireño alineó a Company; con Binu sancionado, Luis Sancho volvió a la titularidad en el lateral derecho, al que se unieron Enrique, Badal, Espeso; Siscar, Samper, Misffut, Murillo, Fidel e Iker Garijo. Germán Lidón, por un virus y Joe por molestias no pudieron viajar.

Sobre la primera parte, "estuvimos muy bien por fases, con un Castellonense valiente y un rival que nos intentaba impedir nuestro juego". Los albinegros tuvieron dos ocasiones muy claras por una de los locales". Tras el descanso "debíamos dar un paso adelante" y a los siete minutos con un robo tras presión los ribereños recibieron un penalti que Iker transformó. Prats tuvo posteriormente un mano a mano que el portero sacó muy bien. Los valleros insistieron en el tramo final y en un rechace Megina logró el empate en el tiempo añadido.

El domingo a las 11'30 horas, el Castellonense recibirá al Utiel en l'Almenà.

