Detenido en Algemesí un hombre que se encontraba en búsqueda y captura
Los agentes sospecharon de la actitud huidiza y nerviosa del individuo cuando paseaba por el barrio del Raval
La Policía Local de Algemesí detuvo, el pasado miércoles 25 de febrero en el barrio del Raval, a un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda y captura. La actuación se produjo, según ha detallado el consistorio, en el marco de los controles rutinarios de vigilancia y prevención que el cuerpo de seguridad realiza de manera periódica en distintas zonas del municipio.
Los agentes de la sección de motoristas detectaron al individuo al observar una actitud esquiva y nerviosa ante la presencia policial. En todo momento, parecía especialmente interesado en evitar el contacto con la patrulla.
Ante estos indicios, se procedió a su interceptación e identificación. Tras la consulta a las bases de datos policiales, se comprobó que tenía en vigor una orden de detención e ingreso en prisión dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Valencia. De manera inmediata, los agentes practicaron la detención siguiendo los protocolos de seguridad establecidos y lo pusieron a disposición judicial.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, ha destacado los controles frecuentes por toda la ciudad: “Estos resultados son fruto del trabajo constante de vigilancia y prevención que la Policía Local de Algemesí lleva a cabo en todos los barrios del municipio. Los controles periódicos permiten detectar situaciones irregulares y actuar con rapidez ante cualquier incidencia”. Asimismo, ha subrayado la importancia de contar con “unidades especializadas, como la sección de motoristas, que garantizan una respuesta ágil y efectiva en el territorio”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat rectifica y permite a Alzira desproteger un antiguo molino junto al barranco de la Casella para derribarlo
- Un juzgado anula la subida del 35% del IBI en Sueca por no aplicar antes otras medidas para paliar el déficit
- Diez juntas locales y cien fallas se rebelan contra el cambio de criterios en los premios de los llibrets de la Generalitat
- El rocambolesco intento de secuestro de una mujer en Polinyà de Xúquer acaba con cuatro detenidos
- Silencio, respeto y discreción en el domicilio de la familia Tejero en Alzira
- Tres perros atacan a un ciclista en Alzira: “Era como un documental de lobos que van en manada a por un ciervo, pero el ciervo era yo"
- Educación atiende la petición de Alzira para cerrar los colegios el 16 de marzo por las Fallas
- Los reparos de Cultura a la apertura de nuevos accesos paralizan otra vez las obras de consolidación del castillo de Corbera