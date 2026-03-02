Detenido en Algemesí un hombre que se encontraba en búsqueda y captura

La Policía Local de Algemesí detuvo, el pasado miércoles 25 de febrero en el barrio del Raval, a un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda y captura. La actuación se produjo, según ha detallado el consistorio, en el marco de los controles rutinarios de vigilancia y prevención que el cuerpo de seguridad realiza de manera periódica en distintas zonas del municipio.

Los agentes de la sección de motoristas detectaron al individuo al observar una actitud esquiva y nerviosa ante la presencia policial. En todo momento, parecía especialmente interesado en evitar el contacto con la patrulla.

Ante estos indicios, se procedió a su interceptación e identificación. Tras la consulta a las bases de datos policiales, se comprobó que tenía en vigor una orden de detención e ingreso en prisión dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Valencia. De manera inmediata, los agentes practicaron la detención siguiendo los protocolos de seguridad establecidos y lo pusieron a disposición judicial.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, ha destacado los controles frecuentes por toda la ciudad: “Estos resultados son fruto del trabajo constante de vigilancia y prevención que la Policía Local de Algemesí lleva a cabo en todos los barrios del municipio. Los controles periódicos permiten detectar situaciones irregulares y actuar con rapidez ante cualquier incidencia”. Asimismo, ha subrayado la importancia de contar con “unidades especializadas, como la sección de motoristas, que garantizan una respuesta ágil y efectiva en el territorio”.