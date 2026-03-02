La falla la Malva gana el concurso de "llibrets" de Alzira

La falla Plaça la Malva ha revalidado el primer premio del concurso de “llibrets” que organiza la Junta Local Fallera de Alzira, según el fallo del jurado que se ha dado a conocer este domingo en la Gala de la Cultura celebrada en el Gran Teatro. El “Tro d’Avís” de la Malva lleva este año por título “Construint futurs” y aborda el proceso formativo de una persona, desde la infancia hasta que tiene afrontar la entrada en el mercado laboral. La Malva también ha logrado el premio a la mejor portada.

El concurso de “llibrets” de Alzira, que este año estrenaba categoría única en base al nuevo reglamento que ha anulado el doble concurso en bas al formato, ha asignado el segundo premio a la comisión la Gallera-Hort dels Frares y el tercero a El Mercat. Estas dos comisiones han repetido las mismas posiciones en el concurso que premia las mejores portadas.

Caputxins, por su parte, se ha llevado el cuarto premio en el concurso de “llibrets” por delante de Doctor Ferran, Pare Castells, Les Cantereries y Pintor Andreu.

Por otra parte, la Junta Local Fallera provechó la Gala de la Cultura para entregar sus premios Pont de Ferro, unos galardones que buscan reconocer la trayectoria y el compromiso de personas o colectivos con el mundo de las Fallas. En este caso, el premio a la actividad individual recaía este año en el escritor Bernat Montagud Piera por su participación y colaboración en numerosos libros de falla, mientras que la JLF ha concedido también un premio honorífico a título póstumo a Paco Ramírez, impulsor del concurso de paellas Ricard.

El premio colectivo ha recaído este año en la comisión El Mercat, como organizadora del concurso de música de cámara que se celebra desde hace 16 años, de la mano de la Societat Musical d’Alzira y la concejalía de Cultura. También se ha otorgado el premio Pont de Ferro a la guía fallera que editan Miguel Ángel Gil y Emilio Becerra.