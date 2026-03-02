El fotógrafo de l'Alcúdia Álvaro Ruiz se alza con el primer premio nacional en Arte Ilustrativo

El alcudiano Álvaro Ruiz ha sumado un nuevo reconocimiento a su larga lista de éxitos tras ser reconocido como mejor fotógrafo de España en la categoría de Arte Ilustrativo, un galardón otorgado por la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen (FEPFI) en el marco de los IX Premios Internacionales de Fotografía Profesional.

Para el sector, la cita representa uno de los momentos más importantes del año, pues se trata de un certamen anual de referencia que reconoce la excelencia artística, técnica y creativa de los profesionales de la fotografía y del audiovisual en España. El jurado valora obras de alto nivel en todos sus aspectos, desde la captura original hasta la iluminación, la técnica, el retoque y el estilo visual.

En esta edición, Álvaro Ruiz llegó a la final con cuatro obras nominadas: dos en la categoría de recién nacidos y dos más en la de arte ilustrativo, categoría en la que finalmente se alzó con el máximo reconocimiento. La imagen premiada, de una potente carga creativa y narrativa, cautivó al jurado por su originalidad, la cuidada puesta en escena y la alta calidad técnica.

Fotografía con la que el alcudiano también compite en la copa mundial. / Álvaro Ruiz

Creatividad

Otro de los objetivos de los Premios FEPFI es la selección de las candidaturas que representarán a España en la World Photographic Cup, una competición internacional que reúne a los mejores profesionales de la fotografía de todo el mundo en una cita que funciona como una auténtica “Copa del Mundo” de la fotografía, donde cada país participa con una selección representativa de la excelencia creativa nacional.

Esta selección española de fotografía cuenta este año entre sus finalistas con el alcudiano Álvaro Ruiz, reconocido además como “Best of Nation”, un distintivo reservado para la imagen con la puntuación más alta de cada país participante, independientemente de la categoría.

Los ganadores individuales de las medallas de oro, plata y bronce, así como el país vencedor de la World Photographic Cup 2026, se anunciarán en la ceremonia oficial que tendrá lugar en Reykjavík (Islandia) del 24 al 26 de abril de 2026.

La obra ganadora se puede visitar actualmente en la entrada de la Casa de la Cultura de l’Alcúdia.