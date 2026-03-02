El Gobierno licita por 13,1 millones las obras para evitar inundaciones en Benifaió y reforzar la línea del ferrocarril

El Ministerio de Transportes ha licitado con un presupuesto cercano a 13,1 millones de euros, a través del gestor de Infraestructuras ferroviarias Adif, los trabajos para aumentar la capacidad del sistema de drenaje de la línea de ferrocarril Madrid-València a su paso por Benifaió, reforzándola frente a inundaciones y fuertes avenidas de agua. Esta actuación se enmarca en el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana.

Paso actual de uno de los barrancos bajo la línea del ferrocarril. / Montesinos

Benifaió ha sufrido en los últimos años episodios de inundaciones que han afectado a la línea de ancho convencional Madrid-València, que registra una alta densidad de tráfico con más de 800 trenes semanales entre servicios de Cercanías, Media y Larga Distancia y mercancías. Las obras proyectadas pretenden minimizar las consecuencias de los desbordamientos tanto en la infraestructura ferroviaria como en el casco urbano de Benifaió.

La actuación licitada se ha diseñado a partir de un estudio de inundabilidad de la zona, que prevé episodios de lluvias torrenciales y ha permitido definir los parámetros técnicos. Se han proyectado trabajos en dos áreas diferenciadas: la zona sur, correspondiente al barranco del Barranquet, y la zona norte en el ámbito del barranco del Tramusser, detalla el departamento que dirige Óscar Puente.

Localización de las dos actuaciones licitadas por el ministerio para evitar inundaciones y reforzar la plataforma ferroviaria. / Levante-EMV

Entre las obras, que se concentrarán en 1,5 kilómetros de la línea ferroviaria, destacan, en la zona sur (barranco del Barranquet) el drenaje transversal consistente en un marco de tres secciones, "especialmente eficiente para canalizar grandes caudales de agua", y dimensiones interiores de 4x3,1 m. En la zona norte (barranco del Tramusser), el drenaje transversal consistente en cuatro marcos de tres secciones, de dimensiones interiores 4x3,4 m, distribuidos en dos grupos.