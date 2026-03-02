Al voltant del 150 aniversari del títol de ciutat a Alzira (II)
Les celebracions de 1876 i 1976
Aureliano J. Lairón Pla
El 14 d’agost de 1876, poc després de la concessió per Alfons XII a la vila del títol de Ciutat, l’Ajuntament que presidia Francisco Just Martí va acordar la celebració de la distinció. A la plaça de la Constitució (la de Santa Caterina) es va disposar el muntatge d’un entaulat on es va desenrrotllar l’acte oficial de la proclamació en el qual es va donar lectura a la reial orde que ho havia fet possible. Després es va dirigir un telegrama al monarca, per conducte del ministre de la Governació, agraïnt la distinció, també s’acordà donar les gràcies per les seues gestions al diputat a Corts pel districte José Emilio de Santos i s’aprovà donar el nom d’eixe polític i el del monarca regnant respectivament a un carrer junt a la Placeta del Reial i a la llavors Plaça de la Constitució. Un volteig de campanes dissabte i diumenge, dos serenates per la Banda Municipal, a la plaça ja d’Alfons XII i a la de Sant Agustí van completar el programa. En l’ordre administratiu s’acordà que totes les inscripcions existents a la localitat on posara “villa” es canviaren pel de “ciudad”, així com que s’arxivaren els segells municipals que haurien de ser substituïts per uns nous amb la paraula que donava compte de la nova distinció.
Cent anys després, en 1976, Alzira commemorà el Centenari de l’esdeveniment. El consistori que presidia Camilo Dolz Enguix, creà una comissió per tal de programar actes. Sumant-se a les celebracions, patrocinat per Cartonatges Suñer, es va editar el llibre "Alzira al cor. Estampes de la vila i la ciutat", d’Eduard SoleriEstruch amb il·lustracions de Sanz Castellanos.
El 14 d’agost, amb una missa i un Tedeum d’acció de gràcies al temple de Santa Caterina i la lectura a la Plaza de los Mártires (l’actual de la Constitució) del document que ho va fer possible es va rememorar l’efemèrides. Poc després tingué lloc un volteig general de campanes i es va disparar un castell de focs d’artifici.
Emmarcat en el context de les celebracions i vinculant-lo també al VIIIé Centenari de la mort de Jaume I, el 19 de desembre les autoritats municipals i molts alzirenys van realitzar una visita al monestir de Santa Maria de Poblet, panteó del reis de la Corona d’Aragó. Es va participar en la missa conventual i, posteriorment, a una de les sales de l’abadia, la banda de la Societat Musical d’Alzira oferí un concert. El 27 de desembre el president de la Diputació Ignacio Carrau va oferir una conferència en la Gallera titulada “Jaume I i el Regne de València”. A l’endemà, en el mateix lloc, ho va fer Soler i Estruch que dissertà sobre “La infància, joventut i dones en la vida del monarca”, Per últim el 30 de desembre pel matí tingué lloc la processó amb la bandera valenciana, acompanyada en eixa ocasió per l’espassa del rei, cedida per l’Ajuntament de València. A l’acte s’associaren el president de la Diputació i Miguel Ramón Izquierdo, alcalde del Cap i Casal.
