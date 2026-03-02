La Ribera suma dos oros y una plata en el campeonato nacional de la Formación Profesional

El alumnado y los institutos de la Ribera han brillado en el SpainSkills 2026, la competición nacional de la Formación Profesional, en la que han cosechado dos medallas de oro y una de plata. La Comunitat Valenciana ha liderado el medallero estatal en estas olimpiadas de la FP y los representantes de la Ribera Alta han tenido una papel protagonista, tanto a través de los estudiantes como del equipo técnico.

Los alumnos de instituto Bernat Guinovart de Algemesí Adrià Hernández y Álvaro Martínez han conseguido revalidar la medalla de oro que ya consiguió el centro en la especialidad de sistemas robóticos integrados en la anterior edición, lo que les abre la puerta del mundial de la FP que se disputará en Shangai (China) en septiembre y del europeo que tendrá lugar en Düsseldorf (Alemania) en 2027, mientras que la alumna del módulo de peluquería del IES José María Parra Sara Machí conseguía una medalla de plata.

Los alumnos que han conquistado el oro tenían como tutor a Ximo Rosell, también de Algemesí. El equipo ha contado con el apoyo de Carolina Fuster, tutora nacional y experta autonómica, también vinculada a instituto de Algemesí y referente en la modalidad.

Sara Machí, el IES José María Parra, en el podium. / Levante-EMV

Por lo que respecta a Sara Machí, llegaba a la prueba preparada por su tutora, Elena Esteve, vinculada al instituto alzireño.

Por otra parte, el profesor de l’Alcúdia José Martorell ha jugado un papel esencial en la preparación de otro de los oros conseguidos por la delegación valenciana, en este caso el logrado por un alumno del IES Benicalap (València) en la modalidad de reparación de carrocerías.

También otra docente de la Ribera, en este caso Carmela Carpi, de Alberic, docente del CIPFP de Benicarló, era la tutora de la ganadora del oro en la especialidad de estética, un alumna del IES El Pla de Alicante.

Fuentes de la delegación valenciana destacan que las medallas conseguidas evidencia la calidad del tejido educativo en la comarca y la fuerza de su Formación Profesional. La Comunitat Valenciana ha liderado el medallero del SpainSkills con siete oros y cuatro platas, además del oro en la modalidad de demostración. Los resultados confiran a la Ribera Alta como un territorio de referencia en innovación, calidad educativa y preparación técnica.