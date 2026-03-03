Algemesí realizará un diagnóstico de la okupación de viviendas con su adhesión a la red de la FVMP

El Ayuntamiento de Algemesí acordó en el último pleno adherirse a la Xarxa de Municipis Afectats per l’Ocupació, una red impulsada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, con los votos a favor del equipo de gobierno. La incorporación permitirá realizar un diagnóstico del problema en la localidad, tras un análisis de las zonas más afectadas, y conocer con mayor precisión la dimensión real del fenómeno, con el objetivo de impulsar acciones coordinadas y eficaces frente la okupación ilegal de inmuebles.

La oposición, con todo, reclamó que este problema se aborde “desde una perspectiva integral” y tanto el portavoz de Més Algemesí, Josep Bermúdez, como el de Esquerra Unida, Tony Cooper, pusieron el foco en los altos precios de la vivienda. “Revisando los precios de alquiler he visto uno de los más baratos, un cuarto piso sin ascensor, a 730 euros, ese es el problema”, señaló Cooper, mientras Bermúdez incidía en que “el problema es alquilar un piso en Algemesí” y alertaba también de los elevados precios si lo que se quiere es comparar una casa. “De 180.000 o 190.000 euros no baja”, dijo.

Fuentes municipales, con todo, explican que la regulación normativa actual no siempre ofrece una respuesta ágil ante el problema de la okupación, lo que puede genera situaciones de vulnerabilidad y discriminación para propietarios de viviendas. En algunos casos, estas circunstancias comportan cargas económicas asociadas al mantenimiento de los inmuebles, así como una clara percepción de inseguridad jurídica, inciden.

El concejal de Seguridad Ciudad, Kiko Reinoso, por su parte, ha señalado que la ocupación ilegal “genera conflictos que afectan a la convivencia y a los derechos de las personas”, al tiempo que indicaba que el ayuntamiento seguirá trabajando en la medida de sus competencias “para reforzar los instrumentos de prevención y coordinación con otras administraciones”. Asimismo, el edil ha remarcado la importancia de prestar atención especial a las personas que puedan encontrarse en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha destacado que la adhesión a esta red “supone un paso más en el compromiso municipal con la seguridad jurídica y la protección de los derechos de la ciudadanía. Trabajar de esta forma coordinada con otros municipios nos permitirá abordar esta realidad con mayor eficacia. No es de sentido común que hoy en día tenga más protección el delincuente que ocupa una vivienda que no es suya que el propietario legítimo”.