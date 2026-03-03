Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Algemesí rememora a Estellés con un nuevo juego matemático de Enric Ramiro

El material didáctico elaborado por el profesor ribereño repasa de forma amena la trayectoria vital del poeta valenciano

Juego de cartas &quot;No me talles!&quot;.

Juego de cartas "No me talles!". / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Algemesí recuperará este jueves 5 de marzo, a las 19:30, el homenaje al poeta valenciano Vicent Andrés Estellés que los efectos de la dana imposibilitaron el pasado año, dedicado a honrar su memoria. Será a través de un acto en la Biblioteca Municipal de Algemesí que combinará divulgación cultural y ciencia. La sesión culminará con el reparto gratuito entre los asistentes del juego matemágico “No me talles”, ideado por Enric Ramiro, para acercar la vida y obra de Vicent Andrés Estellés —autor de Burjassot— de una forma participativa.

La propuesta se articula alrededor del mencionado recurso didáctico, presentado como un sobre que contiene cinco fichas partidas en dos, ilustradas con fotografías reales y originales cedidas por la familia, además de material explicativo del juego y una hoja de créditos y agradecimientos. La dinámica plantea barajar las fichas hasta dejarlas desordenadas y, tras formar dos montones, lograr que las mitades correspondientes se emparejen de manera “mágica” mientras se deletrea la frase “Recitaràs amb Estellés poeta”. El material está orientado especialmente a adultos y adolescentes, con el objetivo de tender puentes entre ciencias y letras.

El juego es obra de Enric Ramiro, docente y vecino de Algemesí, conocido en los últimos años por la divulgación de conocimiento a través de juegos, magia y materiales didácticos diseñados por él mismo como herramienta para enseñar de forma más amena. En el acto estará acompañado por Pilar Gandia (autora de la parte matemática), Joarna Estellés (responsable del diseño), Vicent Climent (Agencia de Promoción del Valenciano) y Carmina Gómez, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Algemesí. La presentación correrá a cargo de Marifina Galbis, directora de la Biblioteca Municipal, que ha coordinado la organización junto con su equipo. También se espera la asistencia de Paco Teruel, responsable de Cultura de la Diputación de Valencia, así como de Carmina Estellés, hija del poeta, y su marido Vicent Añó.

Según Ramiro, “No me talles” permite distintos niveles de uso: desde el más sencillo —unir las mitades— hasta propuestas más completas como la lectura del texto y la ejecución del propio juego matemágico. Su difusión entre el vecindario de Algemesí, los centros educativos y asociaciones culturales y sociales busca reforzar el conocimiento de Vicent Andrés Estellés y, a la vez, despertar interés por las matemáticas, la ciencia y la divulgación educativa.

Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 4 de septiembre de 1924) fue una de las voces capitales de la poesía en valenciano del siglo XX. De origen humilde, tras diversos trabajos obtuvo una beca en Madrid para estudiar periodismo. Compaginó la redacción con la escritura poética, marcada por episodios personales dolorosos y por dificultades profesionales que lo llevaron a alejarse de los medios de comunicación. Con el tiempo, su dedicación a la literatura valenciana se intensificó y recibió premios y reconocimientos, antes de trasladarse a vivir a Benimodo, donde halló estabilidad. Falleció el 27 de marzo de 1993, aunque su figura continúa siendo objeto de lectura, estudio y homenajes.

