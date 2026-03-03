Alzira activa el cierre de los contenedores de basura orgánica con un millar de tarjetas magnéticas repartidas

El Ayuntamiento de Alzira ha cerrado con el inicio del mes de marzo los contenedores marrones destinados a recoger la fracción orgánica y, desde ese momento, se hace necesaria la tarjeta magnética que permite su apertura. La concejalía de Serveis per a la Ciutat contabiliza en estos momentos 1.042 tarjetas repartidas (una por vivienda) y ha emplazado a aquellos ciudadanos que todavía no la tienen a retirarla en las instalaciones de la empresa que gestiona el servicio de recogida, ubicadas en la calle Lisardo Piera.

El concejal del área, Enrique Montalvá, ha recordado que la selección en origen es un mandato de la Unión Europea que obliga a todos y ha subrayado que la fracción orgánica representa un 40 % del peso de a basura que ahora se deposita en el contenedor gris, por lo que una correcta separación reducirá sustancialmente los residuos que llegan a la planta de tratamiento y permitirán cumplir los objetivos que marca la propia UE “que en 2030 quiere que el 70 % de los residuos se reciclen”, incide el edil.

El ayuntamiento ha distribuido 166 contenedores marrones de uso doméstico, que son los que precisan esa llave para su apertura, además de otros distribuidos entre grandes productores de la fracción orgánica como son restaurantes o colegios.

Enrique Montalvá ha señalado que en la medida que el ayuntamiento disponga de datos de quién hace uso de este contenedor marrón o quinto contenedor, se podrán aplicar bonificaciones a los que realizan un esfuerzo por separar en origen. El edil no ha descartado que se pueda aplicar en el futuro un sistema similar de control en el contenedor gris, si la generalización del uso del contenedor de orgánica no fuera suficiente para mejorar los índices de recuperación.