La asamblea de Compromís propone a Alfons Domínguez como candidato para revalidar la alcaldía de Alzira

La asamblea de la agrupación de Compromís per Alzira ha acordado este lunes, por unanimidad, proponer al actual alcalde, Alfons Domínguez, como candidato de la coalición en las municipales de mayo de 2027, en lo que la formación destaca como un paso por la “continuidad, la estabilidad y la consolidación del proyecto valencianista en el Ayuntamiento de Alzira”. La asamblea contó con la participación del actual Síndic de Compromís en les Corts Valencianes, Joan Baldoví, que animó al colectivo de Alzira y al propio Domínguez a mantener el liderazgo del gobierno municipal.

Domínguez tomó el relevo de Diego Gómez como cartel electoral de la formación valencianista en 2023 y consiguió mantener la alcaldía de Alzira gracias a un acuerdo con el PSOE y la formación independiente UCIN, que lidera Enrique Montalvá. El verano pasado ya dejó entrever su disposición a repetir como candidato con el objetivo de dar continuidad a todos los proyectos iniciados en la primera mitad del mandato.

Según el comunicado difundido este martes por Compromís, la decisión unánime de la asamblea de proponer a Domínguez como candidato reconoce el trabajo desarrollado por el actual alcalde a lo largo de estos años y “su capacidad de liderazgo” al frente del proyecto de Compromís en el consistorio.

“Desde 2023, Alfons Domínguez, así como el grupo municipal en el ayuntamiento, han contribuido de manera decisiva a consolidar la gestión de Compromís, impulsando políticas centradas en la sostenibilidad, la transparencia y la mejora de los servicios públicos, priorizando la seguridad y la protección de las personas, así como el fortalecimiento de la resiliencia urbana frente a los efectos del cambio climático. Esta apuesta por una ciudad más preparada ha cobrado especial relevancia después de la dana un episodio que evidenció la necesidad de reforzar las políticas de prevención y adaptación ante fenómenos meteorológicos extremos”, inciden desde el colectivo.

La asamblea también ha valorado la capacidad de diálogo y de trabajo en equipo de Domínguez, así como su compromiso firme con la defensa de los intereses de los ciudadanos y con los valores de Compromís, que gobierna en Alzira desde hace once años.

Domínguez agradeció la propuesta del colectivo y aceptó “con la voluntad de continuar profundizando en un modelo de ciudad más verde, más inclusiva y con más oportunidades para todos, consolidando los avances conseguidos desde 2015 y afrontando los nuevos retos con responsabilidad, pero también con ambición”.