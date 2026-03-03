Cinco detenidos por el robo de cableado de cobre en Algemesí que obligó a cancelar doce trenes

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas como presuntas responsables del robo de cableado de cobre en Algemesí, un suceso que obligó a cancelar 12 trenes y provocó retrasos en más de 30 convoyes.

Según la información facilitada por el Ministerio del Interior, los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de diciembre de 2025, alrededor de las 02:30 horas. Varios individuos sustrajeron cable de cobre de las instalaciones ferroviarias en el término municipal de Algemesí, lo que provocó importantes incidencias en el servicio. En concreto, se cancelaron 12 trenes de Cercanías y otros 32 convoyes, además de seis trenes de mercancías, uno de media distancia y otro de larga distancia, sufrieron retrasos.

El personal de seguridad de las instalaciones ferroviarias sorprendió a varias personas en el momento en el que sustraían el cable, tras lo que emprendieron la huida a través de campos agrícolas colindantes. En las inmediaciones se localizó una furgoneta, cerca de 100 metros de cable ya cortado y preparado para su carga, así como dos cizallas.

Según ha detallado la Policía Nacional, el operativo constató que los sospechosos cortaban con cizallas las vallas de protección, accedían a las instalaciones eléctricas y se dedicaban a cortar y arrancar el cableado de cobre.

La investigación permitió identificar y localizar a cinco sospechosos, que fueron detenidos por presuntos delitos de hurto y daños. Además, tres de ellos ya han pasado a disposición judicial.