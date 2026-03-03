Cullera refuerza en Berlín la captación de turismo alemán

Cullera avanza en su estrategia de internacionalización turística con la participación de Visit Cullera en la ITB Berlín, una de las citas profesionales más importantes del sector a nivel mundial. La presencia en este escaparate internacional permite al municipio reforzar su posicionamiento como destino mediterráneo consolidado, referente y de confianza para el mercado europeo.

Entre los visitantes extranjeros, el mercado alemán ocupa la segunda posición, solo por detrás del francés, históricamente el principal emisor internacional del municipio. Y es que, tal como recogen los datos de la Tourist Info del municipio, actualmente uno de cada cuatro visitantes de Cullera es extranjero, unas cifras que reflejan la creciente proyección exterior de la ciudad y su capacidad de atracción más allá del mercado nacional.

"El visitante europeo nos ayuda a desestacionalizar la temporada, apuesta por estancias más largas y tiene un alto grado de fidelización"

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y la concejala de Turismo, Débora Marí, están presentes estos días en la ITB Berlín, donde han remarcado la importancia estratégica del público europeo para Cullera. «El visitante europeo nos ayuda a desestacionalizar la temporada, apuesta por estancias más largas y tiene un alto grado de fidelización. Para Cullera es clave continuar consolidando estos mercados que aportan beneficios a nuestro modelo turístico», ha defendido Mayor.

Mayor también ha insistido que «Cullera es un destino mediterráneo consolidado, seguro y de calidad. Cullera les ofrece autenticidad, buen clima durante todo el año, y una oferta única de gastronomía, patrimonio, naturaleza, playas, ocio y tranquilidad. Y todo eso es lo que busca el turista europeo».

ITB Berlín se celebra del 3 al 5 de marzo y durante estos días Cullera mantiene encuentros y reuniones con agencias de viajes, touroperadores, prescriptores e influenciadores turísticos, proveedores de servicios turísticos y medios de comunicación locales.