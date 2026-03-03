Cullera refuerza en Berlín la captación de turismo alemán
Uno de cada cuatro visitantes de la capital turística de la Ribera es extranjero
Cullera avanza en su estrategia de internacionalización turística con la participación de Visit Cullera en la ITB Berlín, una de las citas profesionales más importantes del sector a nivel mundial. La presencia en este escaparate internacional permite al municipio reforzar su posicionamiento como destino mediterráneo consolidado, referente y de confianza para el mercado europeo.
Entre los visitantes extranjeros, el mercado alemán ocupa la segunda posición, solo por detrás del francés, históricamente el principal emisor internacional del municipio. Y es que, tal como recogen los datos de la Tourist Info del municipio, actualmente uno de cada cuatro visitantes de Cullera es extranjero, unas cifras que reflejan la creciente proyección exterior de la ciudad y su capacidad de atracción más allá del mercado nacional.
"El visitante europeo nos ayuda a desestacionalizar la temporada, apuesta por estancias más largas y tiene un alto grado de fidelización"
El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y la concejala de Turismo, Débora Marí, están presentes estos días en la ITB Berlín, donde han remarcado la importancia estratégica del público europeo para Cullera. «El visitante europeo nos ayuda a desestacionalizar la temporada, apuesta por estancias más largas y tiene un alto grado de fidelización. Para Cullera es clave continuar consolidando estos mercados que aportan beneficios a nuestro modelo turístico», ha defendido Mayor.
Mayor también ha insistido que «Cullera es un destino mediterráneo consolidado, seguro y de calidad. Cullera les ofrece autenticidad, buen clima durante todo el año, y una oferta única de gastronomía, patrimonio, naturaleza, playas, ocio y tranquilidad. Y todo eso es lo que busca el turista europeo».
ITB Berlín se celebra del 3 al 5 de marzo y durante estos días Cullera mantiene encuentros y reuniones con agencias de viajes, touroperadores, prescriptores e influenciadores turísticos, proveedores de servicios turísticos y medios de comunicación locales.
- La Generalitat rectifica y permite a Alzira desproteger un antiguo molino junto al barranco de la Casella para derribarlo
- Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
- Un juzgado anula la subida del 35% del IBI en Sueca por no aplicar antes otras medidas para paliar el déficit
- Diez juntas locales y cien fallas se rebelan contra el cambio de criterios en los premios de los llibrets de la Generalitat
- El rocambolesco intento de secuestro de una mujer en Polinyà de Xúquer acaba con cuatro detenidos
- Silencio, respeto y discreción en el domicilio de la familia Tejero en Alzira
- Tres perros atacan a un ciclista en Alzira: “Era como un documental de lobos que van en manada a por un ciervo, pero el ciervo era yo"
- Educación atiende la petición de Alzira para cerrar los colegios el 16 de marzo por las Fallas