Desarticulan un punto de venta de drogas en Cullera a cuatro metros de una escuela infantil
El propio centro alertó del fuerte olor a marihuana y de que trabajadores y niños sufrían dolores de cabeza, picor de ojos o irritación de garganta
La guardería optó por dejar de utilizar la parte exterior
La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de droga en una vivienda de Cullera que se encontraba a apenas cuatro metros de una escuela infantil, provocando evidentes perjuicios a los niños y trabajadores.
La operación ‘Cullera-Sub267’ dio comienzo tras tener conocimiento los agentes de que en un domicilio cercano a un centro escolar infantil se estaba realizando venta de estupefacientes. Además, desde el propio centro se comunicó a los agentes el fuerte olor a marihuana en la zona y diversos perjuicios que estaba causando a trabajadores y niños (dolores de cabeza, picor de ojos, irritación de garganta…). Esto provocaba que en el centro no pudieran utilizar la parte exterior.
Por ello, los agentes procedieron a recopilar las evidencias suficientes para poder realizar la entrada y registro a la vivienda y poder poner fin a la situación.
Como resultado de la investigación, el pasado 19 de febrero se procedió a la entrada y registro en una vivienda que dio como resultado dos detenidos y evidencias claras de la comisión del delito investigado. En el registro se aprehendieron: 5 gramos de cocaína (dosificados), 350 gramos de marihuana (cogollos), 12 pastillas de MDMA, 3 unidades de LSD, 1.5 gramos de MDMA (cristal), 412 euros en efectivo, una báscula de precisión, recortes de bolsas de plástico para realizar las dosis y alambre, según ha informado la Guardia Civil.
Los detenidos son un hombre de 31 años y nacionalidad colombiana y una mujer de 20 años y nacionalidad española. Se les atribuye un delito contra la salud pública.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Cullera. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 2.
