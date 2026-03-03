Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desarticulan un punto de venta de drogas en Cullera a cuatro metros de una escuela infantil

El propio centro alertó del fuerte olor a marihuana y de que trabajadores y niños sufrían dolores de cabeza, picor de ojos o irritación de garganta

La guardería optó por dejar de utilizar la parte exterior

Efectivos de la Guardia Civil, durante el registro.

Efectivos de la Guardia Civil, durante el registro. / Guardia Civil

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de droga en una vivienda de Cullera que se encontraba a apenas cuatro metros de una escuela infantil, provocando evidentes perjuicios a los niños y trabajadores.

La operación ‘Cullera-Sub267’ dio comienzo tras tener conocimiento los agentes de que en un domicilio cercano a un centro escolar infantil se estaba realizando venta de estupefacientes. Además, desde el propio centro se comunicó a los agentes el fuerte olor a marihuana en la zona y diversos perjuicios que estaba causando a trabajadores y niños (dolores de cabeza, picor de ojos, irritación de garganta…). Esto provocaba que en el centro no pudieran utilizar la parte exterior.

Por ello, los agentes procedieron a recopilar las evidencias suficientes para poder realizar la entrada y registro a la vivienda y poder poner fin a la situación.

Como resultado de la investigación, el pasado 19 de febrero se procedió a la entrada y registro en una vivienda que dio como resultado dos detenidos y evidencias claras de la comisión del delito investigado. En el registro se aprehendieron: 5 gramos de cocaína (dosificados), 350 gramos de marihuana (cogollos), 12 pastillas de MDMA, 3 unidades de LSD, 1.5 gramos de MDMA (cristal), 412 euros en efectivo, una báscula de precisión, recortes de bolsas de plástico para realizar las dosis y alambre, según ha informado la Guardia Civil.

Los detenidos son un hombre de 31 años y nacionalidad colombiana y una mujer de 20 años y nacionalidad española. Se les atribuye un delito contra la salud pública.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Cullera. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 2.

